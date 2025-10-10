La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en apoyo a la Fiscalía General de ña República (FGR), investiga las amenazas que en los últimos días se han recibido en diversos planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

A pregunta expresa en conferencia de prensa, la jefa del Ejecutivo federal explicó que se espera el resultado de las investigaciones para ver de dónde vienen estas amenazas si son una broma o algo "orquestado" para generar una provocación dentro de la Universidad Nacional.

“Las autoridades universitarias han tomado decisiones de evacuar, suspender clases para evitar alguna situación. ¿Qué hacemos nosotros, porque se presenta una denuncia? A través de la Secretaría de Seguridad, en apoyo a la Fiscalía General de la República, se están haciendo las investigaciones para ver de dónde vinieron las amenazas.

“Estamos esperando este resultado para ver de dónde vienen, si es una burla, una broma, o es algo orquestado para generar una provocación dentro de la Universidad”, explicó.

apr