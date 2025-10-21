Más Información

Monterrey, Nuevo León. - Al menos 14 vehículos y cinco casas resultaron con daños por un registrado en un taller que almacenaba combustible, en la colonia Zimix, en el municipio de Santa Catarina, en.

El siniestro fue reportado en el inmueble ubicado en el cruce de las calles Francisco Morazán y Morelos.

Según los primeros informes del cuerpo de Bomberos y Protección Civil de Nuevo León, el combustible se derramó y al correr por la calle provocó que las llamas se propagara en las viviendas aledañas y en los vehículos estacionados en la zona.

Casas autos afectados por incendio (21/10/2025). Foto: Especial
Casas autos afectados por incendio (21/10/2025). Foto: Especial

Se informó que algunas personas resultaron con síntomas de .

La columna de humo se percibió en distintas zonas del Área Metropolitana, especialmente en sectores de San Pedro Garza García.

Al sitio acudieron brigadistas de Protección Civil del estado, de Santa Catarina, Bomberos Nuevo León, y de Rescate 911 de San Pedro Garza García.

Personal de rescate logró controlar el fuego y personal de la Agencia Estatal de Investigaciones recabó las primeras evidencias para iniciar las investigaciones de ley.

Incendio en Nuevo León deja afectaciones en autos y casa aledañas (21/10/2025). Foto: Especial
Incendio en Nuevo León deja afectaciones en autos y casa aledañas (21/10/2025). Foto: Especial
