Monterrey, Nuevo León. - Al menos 14 vehículos y cinco casas resultaron con daños por un incendio registrado en un taller que almacenaba combustible, en la colonia Zimix, en el municipio de Santa Catarina, en Nuevo León.

El siniestro fue reportado en el inmueble ubicado en el cruce de las calles Francisco Morazán y Morelos.

Según los primeros informes del cuerpo de Bomberos y Protección Civil de Nuevo León, el combustible se derramó y al correr por la calle provocó que las llamas se propagara en las viviendas aledañas y en los vehículos estacionados en la zona.

Casas autos afectados por incendio (21/10/2025). Foto: Especial

Lee también Detienen en Nogales, a presunto operador de "Los Gigios", célula criminal dedicada al tráfico de drogas y personas hacia EU

Se informó que algunas personas resultaron con síntomas de intoxicación.

La columna de humo se percibió en distintas zonas del Área Metropolitana, especialmente en sectores de San Pedro Garza García.

Al sitio acudieron brigadistas de Protección Civil del estado, de Santa Catarina, Bomberos Nuevo León, y de Rescate 911 de San Pedro Garza García.

Personal de rescate logró controlar el fuego y personal de la Agencia Estatal de Investigaciones recabó las primeras evidencias para iniciar las investigaciones de ley.

Incendio en Nuevo León deja afectaciones en autos y casa aledañas (21/10/2025). Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr