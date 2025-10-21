Más Información
Reynosa, Tamaulipas.- Personal de la Guardia Estatal aseguró 16 cámaras de videovigilancia clandestinas, presuntamente instaladas por grupos del crimen organizado en Reynosa, Tamaulipas.
Tras un operativo que incluyó distintos puntos del municipio detectaron equipos que se encontraban colocados en espectaculares, antenas y torres de comunicación, en puntos en el Boulevard Morelos, Álvaro Obregón, Lázaro Cárdenas y el Libramiento Monterrey, entre otros sectores.
Las cámaras eran utilizadas presuntamente para monitorear movimientos de corporaciones de seguridad y población civil.
Además, se decomisaron nueve páneles solares empleados para mantener activo el sistema.
El material fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT) a fin de dar seguimiento a las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades.
