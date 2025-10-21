Más Información

Reynosa, Tamaulipas.- Personal de la Guardia Estatal aseguró 16 , presuntamente instaladas por grupos del crimen organizado en Reynosa, .

Tras un operativo que incluyó distintos puntos del municipio detectaron equipos que se encontraban colocados en espectaculares, antenas y torres de comunicación, en puntos en el Boulevard Morelos, Álvaro Obregón, Lázaro Cárdenas y el Libramiento Monterrey, entre otros sectores.

Las cámaras eran utilizadas presuntamente para monitorear movimientos de corporaciones de seguridad y población civil.

Hallan cámaras de vigilancia clandestina (21/10/2025). Foto: Especial
Además, se decomisaron nueve empleados para mantener activo el sistema.

El material fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT) a fin de dar seguimiento a las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades.

Decomisaron nueve paneles solares empleados para mantener activo el sistema (21/10/2025). Foto: Especial
