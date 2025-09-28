Más Información

Sheinbaum frena abucheos contra Pablo Lemus en Zapopan; “si no hay respeto nos vamos todos”, advierte

Con música y pañuelos, mujeres marchan en CDMX por aborto legal y gratuito; piden “voluntad política” para despenalizarlo

Tiroteo en iglesia mormona en Michigan deja dos muertos, además del atacante, y ocho heridos; el lugar, en llamas

Reabren tramo Santa Marta a La Paz de la Línea A del Metro tras suspensión por lluvias; pero aún hay estaciones cerradas

Brasil vs México: Horario y canales para ver el debut de la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20; hoy, domingo 28 de septiembre

“Discúlpame por haberte chingado la vida”, dice Modesto Vivas, exlíder de banda de secuestradores

Se forma la tormenta tropical Imelda, prevén se convierta en huracán; ¿afectará México?

Falseaban muestras para ingresar diesel ilegal en buquetanques por la aduana

Profepa traslada a osa “Mina” a Hidalgo para recibir rehabilitación; investiga posible negligencia del Zoo “La Pastora”

“Michis aborteros”, colectiva que acompaña a mujeres en procedimientos con Misoprostol

Cine sin caducidad: entrevista con Alejandro González Iñárritu sobre los 25 años de Amores perros

De una orquesta en gira, Divos y un director memorioso, por Lázaro Azar

La matriz china de , Bytedance, probablemente se hará con alrededor de la mitad de los beneficios generados por la versión estadounidense de la aplicación una vez se desliguen las operaciones en dicho país de las del resto del mundo.

Según ha informado Bloomberg citando fuentes conocedoras del asunto, la tecnológica asiática percibirá una cuota del 20% sobre los ingresos totales por compartir el algoritmo de la '' con el consorcio americano que gestionará el nuevo TikToK, formado por Oracle o Silver Lake Management, entre otros.

Además, obtendrá otro 20% de los beneficios generados por el TikTok estadounidense, cifra que estaría en línea con la participación que Bytedance conservaría en el capital social.

El sumatorio de ambos conceptos apuntaría a que Bytedance se asegurará la mitad de las ganancias tras la venta de la división americana pese a que el 80% de la propiedad de la 'joint venture' será del grupo inversor entrante.

En este sentido, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva que allanaba el camino para finiquitar el acuerdo sobre la desinversión de TikTok tras la reciente llamada telefónica que mantuvieron el mandatario y su homólogo chino, Xi Jinping.

Sin embargo, el vicepresidente JD Vance indicó después que la nueva empresa estará valorada en 14 mil millones de dólares, muy por debajo de la cantidad de 35 a 40 mil millones de dólares calculada por los mercados.

