Desde enero, 10 personas mexicanas han muerto bajo custodia de ICE en operativos en EU, reporta la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Detalló que una de las víctimas falleció esta madrugada.
En breve más información...
