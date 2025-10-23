La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechazó las recientes observaciones emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Aunque la SRE aceptó que la desaparición de personas "es un delito grave que se combate en México", dijo que las afirmaciones carecen de sustento y no son admisibles.

"La Secretaría de Relaciones Exteriores reitera que si bien, somos uno de los países más abiertos al escrutinio internacional, como lo demuestra la ratificación de todos los Tratados de Derechos Humanos, las afirmaciones emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas carecen de sustento y no son admisibles", dijo.

Agregó que el fenómeno de la desaparición forzada en nuestro país está principalmente vinculado con la delincuencia organizada.

La Cancillería, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, destacó que con otras dependencias del Gobierno Federal, ha sostenido un diálogo permanente con el Comité, en relación al procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, anunciado en abril pasado.

Sostuvo que dicho mecanismo debe sustentarse en los criterios objetivos que rigen la Convención.

Relaciones Exteriores aseveró que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum cuenta con una Estrategia Nacional de Construcción de Paz y Seguridad, al tiempo que se avanza y robustece el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

"En México se han fortalecido las instituciones encargadas de la búsqueda e identificación de personas, se han desarrollado nuevas herramientas de coordinación interinstitucional y se mantiene un diálogo permanente y constructivo con familiares y colectivos de víctimas.

"Estos esfuerzos reflejan el compromiso del Estado con la verdad, la justicia y la reparación integral", resaltó la SRE.

Al señalar que la cooperación es el principio fundamental que debe regir la relación entre los órganos de tratados y los Estados, mencionó el diálogo permanente con el Comité al que se le presentó un informe detallado y que "debe ser analizado con objetividad antes de emitir nuevos juicios sobre el particular".

