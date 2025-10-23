La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó del lamentable fallecimiento del embajador eminente Jorge Eduardo Navarrete, a quien consideró un "destacado diplomático" con una amplia trayectoria.

Como diplomático encabezó representaciones en Alemania, Brasil, China, Reino Unido y Naciones Unidas.

"Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amistades y excolegas por la irreparable pérdida. Descanse en paz", dijo la SRE a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente.

El economista y diplomático nació en la Ciudad de México en 1940 y se desempeñó como embajador eminente del Servicio Exterior Mexicano.

Dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores fue subsecretario de Asuntos Económicos, entre 1979 y 1985.

Fue titular, como jefe de misión residente, de las embajadas de México en Venezuela, Austria, Yugoslavia, Gran Bretaña, China, Chile y Brasil.

También sirvió como representante Permanente de México ante la ONU, de diciembre de 2000 a enero de 2002.

Su último cargo diplomático fue como embajador en Alemania, además que fue docente en la UNAM y conferencista.

