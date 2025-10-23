Más Información

Cientos de neoyorquinos marcharon furiosos rechazando las redadas contra vendedores ambulantes por parte de agentes federales como parte de la campaña cada vez más agresiva del presidente contra .

Agentes enmascarados suelen encontrarse en los pasillos del edificio 26 Federal Plaza en Manhattan, donde los inmigrantes que intentan permanecer en asisten a audiencias judiciales. Pero el martes, agentes llegaron a Chinatown, en el centro de la ciudad y arrestaron a nueve hombres africanos sospechosos de estar en el país ilegalmente. Ocurrió durante una operación que el Departamento de Seguridad Nacional dijo que se centraba en productos falsificados.

Cuatro personas que intentaron detener los arrestos también fueron detenidos, pero más adelante fueron liberados sin cargos.

La gente protesta contra la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y otros agentes federales que llevan a cabo detenciones en Foley Square, Nueva York, Estados Unidos, el 22 de octubre de 2025 (publicado el 23 de octubre de 2025). Se vio a los agentes realizando redadas en Canal Street, Nueva York, el 21 de octubre. Foto: EFE/ OLGA FEDOROVA
La gente protesta contra la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y otros agentes federales que llevan a cabo detenciones en Foley Square, Nueva York, Estados Unidos, el 22 de octubre de 2025 (publicado el 23 de octubre de 2025). Se vio a los agentes realizando redadas en Canal Street, Nueva York, el 21 de octubre. Foto: EFE/ OLGA FEDOROVA

El director de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) Todd Lyons dijo que los arrestos en Nueva York incrementarían ya que es una ciudad santuario, lo que significa que la policía local no coopera con las autoridades federales.

Lorelei Crean, de 18 años, una de las manifestantes, advirtió que agentes de ICE "han tomando el control en todo el país".

"Ahora llegaron a Nueva York y aquí está Nueva York diciéndoles que ICE tiene que irse de Nueva York", dijo Crean.

Líderes políticos y religiosos hablaron durante una reunión informativa el jueves, junto a la presidenta del consejo municipal, Adrienne Adams.

"Nos hemos reunido en unidad para enviar un mensaje claro a la administración de Trump: Saquen sus manos de la ciudad de Nueva York. Dejen de amenazar nuestra seguridad pública y nuestra economía", dijo Adams.

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, agentes de la guardia nacional han sido desplegados en varias ciudades lideradas por demócratas como Los Ángeles, Washington y Memphis.

La gente protesta contra la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y otros agentes federales que llevan a cabo detenciones en Foley Square, Nueva York, Estados Unidos, el 22 de octubre de 2025 (publicado el 23 de octubre de 2025). Se vio a los agentes realizando redadas en Canal Street, Nueva York, el 21 de octubre. Foto: EFE/ OLGA FEDOROVA
La gente protesta contra la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y otros agentes federales que llevan a cabo detenciones en Foley Square, Nueva York, Estados Unidos, el 22 de octubre de 2025 (publicado el 23 de octubre de 2025). Se vio a los agentes realizando redadas en Canal Street, Nueva York, el 21 de octubre. Foto: EFE/ OLGA FEDOROVA

"Nueva York no quiere ni necesita ocupación militar o federal", agregó Adams.

Las redadas contra inmigrantes ocuparon la agenda en el debate de candidatos a la Alcaldía de Nueva York este miércoles.

Los tres candidatos -el demócrata Zohran Mamdani, el exgobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, y la republicana Curtis Sliw- se oponen a las redadas contra inmigrantes en la ciudad.

Las son el 4 de noviembre.

