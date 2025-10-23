Más Información

Sheinbaum: Hay empresarios de EU involucrados en investigaciones por huachicol fiscal; destaca reducción de este delito

Seis de cada 10 mexicanos se sienten inseguros: Inegi; Culiacán e Irapuato, las ciudades más peligrosas

Sube a 79 el número de fallecidos por lluvias e inundaciones en México; 19 siguen desaparecidos

En el costo del Museo Kalan hay 80 mdp en el aire

Estudio MMX, mano derecha de Álvarez-Buylla en obras de Kalan

Derrame de hidrocarburo en Río Pantepec fue por deslave tras fuertes lluvias, dice Sheinbaum; anuncia investigaciones

Sheinbaum alista alerta por fenómenos meteorológicos pese a “retos”; puede estar a finales de año

Ceci Flores invita a Noroña a unirse a búsqueda en Sinaloa; "no necesita ir tan lejos para quitarse esas ganas de ayudar"

No pagar extorsiones, una sentencia de muerte

Avionetas, yates y tarjetas de futbol… Indep alista subasta

Detienen a segundo implicado en feminicidio de mujer quemada dentro de su casa en Gustavo A Madero

Personajes como Jaguar, Zorro y Polixiote, estás son las botargas que participarán en la carrera del Centro Histórico

Ciudad del Vaticano. El denunció las medidas "cada vez más inhumanas" e incluso "celebradas políticamente" contra los para defender las fronteras, durante una audiencia con los movimientos populares.

"Los Estados tienen el y el deber de proteger sus fronteras, pero esto debe equilibrarse con la obligación moral de proporcionar refugio", sostuvo.

El pontífice recibió en el Aula Pablo VI del a los participantes del V Encuentro Mundial de los Movimientos Populares, una reunión de y cooperativas de todo el mundo, como los cartoneros argentinos, impulsada en 2014 por su antecesor Francisco.

León XIV advirtió durante su intervención que "cuando se abusa de los migrantes vulnerables no se está ejerciendo la de manera legítima, sino que -dijo- se están cometiendo o tolerando graves delitos por parte del Estado".

"Se están adoptando medidas cada vez más inhumanas, incluso celebradas políticamente, para tratar a estos 'indeseables' como si fueran desechos y no seres humanos. El , en cambio, se refiere al Dios amor, que nos hace a todos hermanos y hermanas y nos pide que vivamos como tales", subrayó.

Por otro lado, el pontífice estadounidense, que también tiene nacionalidad peruana, consideró "alentador" que los movimientos populares, las organizaciones de la sociedad civil y la se enfrentan a estas nuevas formas de deshumanización.

León XIV aseveró que "alimentar a los hambrientos, dar cobijo a los sintechos, socorrer a los náufragos, cuidar a los niños, generar empleo, facilitar el acceso a la tierra y construir viviendas" no es ideología, sino que significa "vivir realmente el Evangelio".

