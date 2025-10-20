Más Información

“Recobramos 200 mil mdp de huachicol, pero no acaba el cáncer”, entrevista al director general de Aduanas

“Sin la central no hay abasto para ciudad”, afirman trabajadores afectados por lluvias en Poza Rica

Álvarez-Buylla omitió declarar construcción de casa-estudio para su hija

El auditor que tejió una red de empresas e intereses en Morelos

Marruecos vence a Argentina y gana histórico título en la Copa del Mundo Sub-20

“Si nos dividimos le facilitamos el poder a Morena”, afirman priistas tras ruptura de alianza con PAN

SIP denuncia aumento de acoso judicial contra periodistas y medios en México; persisten controles y restricciones, señala

Sheinbaum supervisa sexto día de recorridos en estados afectados por lluvias; revisa avance de censo a viviendas afectadas

Aseguran más de un millón 600 mil litros de huachicol en cateo a empresa en Guanajuato; valor supera los 30 mdp

Salinas Pliego deja abierta una posible candidatura presidencial al estilo de Milei; "¿por qué no? Sacar a los zurdos de mier..."

“Las lanchas ya están al tope de las bardas”, comerciantes en presa de Valle de Bravo con temor se inunden sus negocios

“Lo más importante es haber regresado la gobernanza a Ecatepec”, afirma alcaldesa de ese municipio

Ciudad del Vaticano. El recibió este lunes a varios integrantes de la Junta Global de Víctimas de abusos (ECA), en una reunión que fue considerada por las víctimas "un paso histórico y esperanzador hacia una mayor cooperación" con la .

La organización, que representa a del clero de más de 30 países, añadió en un comunicado que esa reunión marca un momento significativo de diálogo con la Iglesia Católica".

"Fue una conversación profundamente significativa. Refleja un compromiso compartido con la justicia, la sanación y un cambio real. Las víctimas han buscado durante mucho tiempo un lugar en la mesa, y hoy nos sentimos escuchados", señaló en la nota Gemma Hickey, presidenta de la ECA y víctima canadiense de .

La reunión de hoy se produjo como respuesta a una carta enviada por la ECA al papa recién elegido y en "un gesto de apertura, León XIV respondió positivamente, agradeciendo la oportunidad de una conversación directa y respetuosa sobre el camino a seguir", añadieron.

“Vinimos no solo para plantear nuestras preocupaciones, sino también para explorar cómo podríamos colaborar para garantizar lay adultos vulnerables en todo el mundo”, declaró Janet Aguti, de Uganda, vicepresidenta de la junta directiva de ECA.

Tim Law, cofundador y miembro de la junta directiva de ECA de , explicó que el objetivo de la organización "no es la confrontación, sino la rendición de cuentas, la transparencia y la voluntad de caminar juntos hacia las soluciones".

Durante la reunión, ECA Global compartió con el papa su Iniciativa de "", enfatizando "la importancia de estándares globales consistentes y políticas centradas en las ".

"Como sobreviviente de un internado, cargo con el peso del trauma intergeneracional causado por instituciones que se suponía debían protegernos. La reunión de hoy es un paso más en el camino hacia la verdad y la reconciliación", dijo Evelyn Korkmaz, víctima canadiense.

Matthias Katsch, de Alemania, explicó que se pidió al pontífice “esperanza de justicia, esperanza de una compensación justa y esperanza de mejores garantías para los niños y adultos vulnerables”.

La organización concluyó la reunión "enfatizando la urgente necesidad de diálogo continuo, compasión y colaboración para construir un futuro donde la seguridad, la y la dignidad no solo se defiendan, sino que las voces de los sobrevivientes lideren el camino".

