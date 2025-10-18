Un total de 21 personas que eran explotados en un centro de rehabilitación contra las adicciones, ubicado en la alcaldía Tlalpan, fueron rescatados por autoridades de la Ciudad de México y del Gobierno federal.

El rescate se logró gracias a un reporte anónimo realizado a la Línea y Chat Nacional contra la Trata de Personas del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.

Tras el reporte, personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) realizaron el rescate de las 21 personas.

De acuerdo al Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia capitalino, las personas eran víctimas de trata en su modalidad de trabajo forzoso y mendicidad en el centro de rehabilitación.

Los hombres eran golpeados, obligados a pedir dinero y estaban en el lugar contra su voluntad, se aseguró.

Los detenidos señalados como responsables fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada vs Trata de Personas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot