Un total de 21 personas que eranen un centro de rehabilitación contra las adicciones, ubicado en la , fueron rescatados por autoridades de la Ciudad de México y del Gobierno federal.

El rescate se logró gracias a un reporte anónimo realizado a la Línea y Chat Nacional contra la Trata de Personas del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.

Tras el reporte, personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) realizaron el rescate de las 21 personas.

De acuerdo al Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia capitalino, las personas eran víctimas de trata en su modalidad de trabajo forzoso y mendicidad en el centro de rehabilitación.

Los hombres eran golpeados, obligados a pedir dinero y estaban en el lugar contra su voluntad, se aseguró.

Los detenidos señalados como responsables fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada vs Trata de Personas.

