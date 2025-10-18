Un grupo de vecinos realiza un bloqueo en la salida a Cuernavaca, en la colonia Chimalcoyoc, en la alcaldía Tlalpan.

Los manifestantes exigen acciones por la desaparición de la joven Ximena López Rosales, de 17 años, quien desapareció el día 16 de octubre pasado, en el Pueblo de la Magdalena Petlacalco.

La manifestación mantiene cerrado el paso en la salida de la Carretera Federal como la de la Autopista México-Cuernavaca, lo cual ha provocado largas filas de autos.

La Unidad de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que la alternativa vial es la Prolongación División del Norte.

Debido al bloqueo, el paso de los autos se ha visto severamente afectado en dirección a Cuernavaca.