Preocupa a EU cambio en la Ley de Amparo

Suman 76 muertos por lluvias en cinco estados del país; hay 39 desaparecidos

PAN alista evento del relanzamiento del partido en el Frontón México

Científicos hablan de la polémica sobre Álvarez-Buylla; “que se sancione lo que se tenga que sancionar”

Aviones de United Airlines chocan en pista del aeropuerto de Chicago

Inhabilitan por tres meses a farmacéutica Loeffer por no entregar medicamentos; imponen multa de 128 mil pesos

Un grupo de vecinos realiza un bloqueo en la salida a Cuernavaca, en la colonia Chimalcoyoc, en la .

Los manifestantes exigen acciones por la desaparición de la joven , de 17 años, quien desapareció el día 16 de octubre pasado, en el Pueblo de la Magdalena Petlacalco.

La manifestación mantiene cerrado el paso en la salida de la Carretera Federal como la de la Autopista México-Cuernavaca, lo cual ha provocado largas filas de autos.

La Unidad de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que la alternativa vial es la Prolongación División del Norte.

Debido al bloqueo, el paso de los autos se ha visto severamente afectado en dirección a Cuernavaca.

