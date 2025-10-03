El sindicato canadiense que representa a los actores de ese país criticó duramente la controvertida creación de Tilly Norwood, actriz fue generada a partir de Inteligencia Artificial, calificándola de “competencia sintética”.

“La existencia de Tilly no es más que un código, erróneamente basado y programado a partir de la interpretación humana real. No hay lugar en nuestra industria, ni utilidad en la humanidad del arte, para reemplazar a los intérpretes con sintéticos. ACTRA rechaza cualquier intento de hacerlo”, declaró Marie Kelly, directora ejecutiva nacional de ACTRA, a The Hollywood Reporter en un comunicado ayer.

Marie Kelly encabeza la implementación de la Inteligencia Artificial (IA) en la industria del entretenimiento y sus implicaciones para las carreras y ambiciones de sus miembros tras incorporar nuevas protecciones contra el uso indebido de la IA en el último Acuerdo de Producción Independiente (IPA), un contrato laboral entre actores canadienses y productores de EU.

El último acuerdo del IPA entró en vigor en enero de 2025.

“Los artistas se preocupan por su oficio, su lugar en el mundo del entretenimiento y su sustento. Siempre han competido con miles de otros artistas por trabajo, pero ahora se enfrentan a una competencia sintética. Además de que el ‘artista’ sintético no come, no consume bienes, no paga impuestos ni contribuye a nuestra sociedad, no conecta con el público mediante la creatividad humana”, añadió Kelly.

Suman críticas

A las críticas de Canadá y Estados Unidos se sumó el Sindicato de Actores del Reino Unido, Equity.

Calificó de preocupante la existencia de la figura digital Tilly Norwood, y el origen del material utilizado para construirla.

Equity negó cualquier posibilidad de llamar “actriz” a Norwood.

“Es una herramienta de IA”.

Shannon Sailing, responsable de audio y nuevos medios dentro del sindicato, dijo a la BBC, que lo que más preocupa es que esa herramienta está construida con trabajo de actores reales. Redacción