Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que cancelaba de momento el despliegue de tropas federales en la ciudad de San Francisco que planeaba para el próximo fin de semana, como parte de su ofensiva migratoria en el estado de California.

"El Gobierno federal se preparaba para 'intervenir' en San Francisco, California, este sábado, pero amigos que viven en la zona me llamaron anoche para pedirme que no siguiera adelante con el despliegue, dado que el alcalde, Daniel Lurie, estaba logrando avances importantes", escribió en su red Truth Social.

Entre las "personas destacadas" que apelaron ante Trump por "el futuro prometedor de San Francisco" - epicentro de la tecnológicas en EU están Jensen Huang, consejero delegado de NVIDIA, y Marc Benioff, el director ejecutivo de la plataforma Salesforce, especificó Trump.

"Por lo tanto, no intensificaremos la presencia policial en San Francisco el sábado", agregó.

Agradecen a Trump cancelar envío de tropas a San Francisco

Por su parte, el alcalde de San Francisco agradeció en un escrito en X que el mandatario estadounidense diese marchar atrás con su decisión de enviar tropas migratorias a la ciudad.

"Tenemos trabajo por hacer y agradeceríamos que se mantuvieran las colaboraciones con el FBI, la DEA (Administración de Control de Drogas​), el ATF (Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos) y el Fiscal de EU para erradicar las drogas y los narcotraficantes de nuestras calles, pero tener al ejército y a las fuerzas de seguridad migratorias militarizadas en nuestra ciudad obstaculizará nuestra recuperación", indicó Lurie en un escrito en X.

La semana pasada, el mandatario estadounidense había informado sobre sus planes de enviar tropas de la Guardia Nacional para detener la "violencia" en la urbe californiana, similar a las operaciones que ordenó en Los Ángeles, Chicago y Washington D. C., tras el aumento en las redadas migratorias.

Según Trump, durante una conversación telefónica con el alcalde de San Francisco, este le pidió "que le diera una oportunidad para ver si podía revertir la situación".

"Le dije que creo que está cometiendo un error, porque podemos hacerlo mucho más rápido y eliminar a los delincuentes que la ley no le permite eliminar", insistió.

El republicano advirtió que "los habitantes de San Francisco se han unido para combatir la delincuencia, especialmente desde que empezamos a encargarnos de ese tema tan delicado".

Desde agosto, Trump ha desplegado fuerzas federales, como agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Guardia Nacional, en diferentes ciudades bajo la excusa de altos índices de criminalidad y puesto como prioridad la detención de migrantes indocumentados.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

