El gobierno de Trump solicitó el viernes a la Corte Suprema que permita el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en el área de Chicago, intensificando el conflicto del presidente Donald Trump con los gobernadores demócratas sobre el uso de las fuerzas armadas en suelo estadounidense.

La apelación de emergencia ante la Corte Suprema se produjo después de que un juez impidiera, durante al menos dos semanas, el despliegue de miembros de la Guardia Nacional de Illinois y Texas para apoyar la aplicación de las leyes migratorias. Un tribunal federal de apelaciones se negó a suspender la orden del juez.

La corte, dominada por los conservadores, ha otorgado a Trump repetidas victorias en apelaciones de emergencia desde que asumió el cargo en enero, después de que tribunales inferiores fallaran en su contra y, a menudo, a pesar de la objeción de los tres jueces liberales. La corte ha permitido a Trump prohibir el acceso de las personas transgénero al ejército , recuperar miles de millones de dólares del gasto federal aprobado por el Congreso, actuar con firmeza contra los inmigrantes y destituir a los líderes de agencias federales independientes designados por el presidente.

Lee también "Se ve guapísimo": Trump elogia a Zelensky por su traje "con mucho estilo"

Agentes del orden se enfrentan a manifestantes frente a las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). (06/10/25) Foto: AP/Archivo

En la disputa sobre la Guardia, la jueza federal de distrito April Perry dijo que no encontró evidencia sustancial de que se esté gestando un “peligro de rebelión” en Illinois durante la ofensiva migratoria de Trump.

Pero el procurador General, D. John Sauer, principal abogado de Trump ante la Corte Suprema, instó a los jueces a intervenir de inmediato. La orden de Perry, escribió Sauer, "vulnera la autoridad del presidente y pone en peligro innecesariamente al personal y la propiedad federales".

Lee también Trump dice no conocer quién es María Corina Machado, Nobel de la Paz, pese a que fue muy generosa con él

Un juez federal de Oregon también bloqueó temporalmente el despliegue de tropas de la Guardia Nacional ahí.

Tropas de la Guardia de varios estados también están patrullando la capital de la nación y Memphis, Tennessee.

En un caso en California, un juez declaró en septiembre que el despliegue era ilegal. Para entonces, solo quedaban 300 de los miles de soldados enviados allí, y el juez no les ordenó que se fueran.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/bmc