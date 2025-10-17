Más Información

SRE confirma muerte de tres mexicanos en accidente de aeronave en Michigan; consulado colabora para repatriación de restos

Acoso judicial amenaza la libertad de expresión en México: SIP

Demora en limpieza agrava riesgo sanitario en Poza Rica: Cruz Roja; pide acción inmediata

Vinculan a proceso a Héctor "N", presunto participante en homicidio del abogado David Cohen

Álvarez-Buylla evade señalamientos de conflicto de interés; “No tengo idea de qué me hablas…”

Inicia discusión de la Ley de Ingresos 2026 en la Cámara de Diputados

Gobernadores agradecen a Sheinbaum y a “Ejército rifado” ayuda tras lluvias e inundaciones; algunos a horas de salir de la emergencia

Con video, Sheinbaum destaca labor de las Fuerzas Armadas atendiendo afectaciones por lluvias; "son de lo mejor en nuestro país"

Reprobados, alumnos en matemáticas y lenguaje

Van por castigar la extorsión con hasta 15 años de cárcel; Gobierno federal enviará iniciativa de ley

Chocan dos unidades del transporte público en la GAM; hay 10 personas lesionadas

Pide Diana Sánchez Barrios la detención de quienes ordenaron el atentado en su contra

El gobierno de Trump solicitó el viernes a la que permita el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en el área de Chicago, intensificando el conflicto del presidente con los gobernadores demócratas sobre el uso de las fuerzas armadas en suelo estadounidense.

La apelación de emergencia ante la Corte Suprema se produjo después de que un juez impidiera, durante al menos dos semanas, el despliegue de miembros de la Guardia Nacional de Illinois y para apoyar la aplicación de las leyes migratorias. Un tribunal federal de apelaciones se negó a suspender la orden del juez.

La corte, dominada por los conservadores, ha otorgado a Trump repetidas victorias en apelaciones de emergencia desde que asumió el cargo en enero, después de que tribunales inferiores fallaran en su contra y, a menudo, a pesar de la objeción de los tres jueces liberales. La corte ha permitido a Trump prohibir el acceso de las personas transgénero al ejército , recuperar miles de millones de dólares del gasto federal aprobado por el Congreso, actuar con firmeza contra los inmigrantes y destituir a los líderes de agencias federales independientes designados por el presidente.

Agentes del orden se enfrentan a manifestantes frente a las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). (06/10/25) Foto: AP/Archivo
Agentes del orden se enfrentan a manifestantes frente a las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). (06/10/25) Foto: AP/Archivo

En la disputa sobre la Guardia, la jueza federal de distrito April Perry dijo que no encontró evidencia sustancial de que se esté gestando un “peligro de rebelión” en Illinois durante la ofensiva migratoria de Trump.

Pero el procurador General, D. John Sauer, principal abogado de Trump ante la Corte Suprema, instó a los jueces a intervenir de inmediato. La orden de Perry, escribió Sauer, "vulnera la autoridad del presidente y pone en peligro innecesariamente al personal y la propiedad federales".

Un juez federal de Oregon también bloqueó temporalmente el despliegue de tropas de la Guardia Nacional ahí.

Tropas de la Guardia de varios estados también están patrullando la capital de la nación y Memphis, Tennessee.

En un caso en , un juez declaró en septiembre que el despliegue era ilegal. Para entonces, solo quedaban 300 de los miles de soldados enviados allí, y el juez no les ordenó que se fueran.

