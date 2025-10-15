Más Información

Llega al Senado minuta de reforma a Ley de Amparo; se prevé sea aprobada vía fast track

Llega al Senado minuta de reforma a Ley de Amparo; se prevé sea aprobada vía fast track

Detienen a Nazario Ramírez, principal operador del CJNG en Guadalajara; lo ligan a delitos de extorsión y venta de droga

Detienen a Nazario Ramírez, principal operador del CJNG en Guadalajara; lo ligan a delitos de extorsión y venta de droga

Suman 66 las personas fallecidas por lluvias, reporta Sheinbaum; se han localizado a 103

Suman 66 las personas fallecidas por lluvias, reporta Sheinbaum; se han localizado a 103

EU revoca visa al exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo; no he recibido una explicación, dice

EU revoca visa al exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo; no he recibido una explicación, dice

Trabajadores del SAT bloquean vialidades en CDMX por segundo día consecutivo

Trabajadores del SAT bloquean vialidades en CDMX por segundo día consecutivo

Ley de Amparo: Diputados avalan reforma y pasa al Senado tras denuncias por retroactividad "disfrazada"

Ley de Amparo: Diputados avalan reforma y pasa al Senado tras denuncias por retroactividad "disfrazada"

SAT se dice abierto al diálogo con sus trabajadores tras paro de labores

SAT se dice abierto al diálogo con sus trabajadores tras paro de labores

BBVA México se disculpa con usuarios por falla en su sistema y asegura que “fue un problema de fierros”

BBVA México se disculpa con usuarios por falla en su sistema y asegura que “fue un problema de fierros”

2025, año con las lluvias más intensas en 80 años

2025, año con las lluvias más intensas en 80 años

SICT: 191 comunidades permanecen incomunicadas tras fuertes lluvias en cinco estados; Ejército apoya junto con empresas privadas

SICT: 191 comunidades permanecen incomunicadas tras fuertes lluvias en cinco estados; Ejército apoya junto con empresas privadas

Sube un peso la tarifa del Mexibús y Mexicable en el Estado de México

Sube un peso la tarifa del Mexibús y Mexicable en el Estado de México

Descubren nueva especie de luciérnaga en Chapultepec y la nombran María Sabina

Descubren nueva especie de luciérnaga en Chapultepec y la nombran María Sabina

detuvieron a los padres de un infante de la Marina de Estados Unidos y uno de ellos fue deportado después de visitar a familiares en una base militar de California, un caso que ha llamado la atención sobre cómo la represión del gobierno en está afectando a las familias de militares.

Steve Rios, un infante de marina de Oceanside, California, dijo a NBC 7 San Diego que sus padres, y Luisa Rodríguez, fueron detenidos a finales del mes pasado mientras recogían a su hermana Ashley Ríos, quien está embarazada, y a su esposo, quien también es infante de Marina, en Camp Pendleton.

Los padres, que llegaron a Estados Unidos desde México hace tres décadas y tenían pendiente el trámite de su green card o permiso de residencia, fueron detenidos por agentes de inmigración y luego liberados con monitores en los tobillos, dijo Steve Rios. En un control posterior con funcionarios federales de inmigración, se los llevaron bajo custodia, agregó.

Lee también

Esteban Ríos, quien llevaba un sombrero y una camiseta que decía “Orgulloso padre de un infante de la Marina de EU”, fue deportado el viernes, informó su hijo.

“Él dijo: ‘Sí, esta es mi camiseta de la suerte, así que estaremos bien’”, recordó Rios.

Los reclutadores del Cuerpo de Infantería de la Marina han promovido durante mucho tiempo el alistamiento como un camino hacia la estabilidad para las familias sin estatus legal de inmigración, pero los expertos dicen que esas garantías se han erosionado a medida que las autoridades federales han comenzado a aplicar las leyes existentes de manera más estricta.

Lee también

Los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) durante un operativo. Foto: AFP
Los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) durante un operativo. Foto: AFP

En una entrevista previa, el Cuerpo de Infantería de la Marina le dijo a The Associated Press que se ha informado a los reclutadores que ellos “no son la autoridad adecuada” para “implicar que el Cuerpo de Infantería de Marina puede garantizar alivio migratorio para los solicitantes o sus familias”.

Una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo en un comunicado a The Associated Press que las personas que infringen la ley enfrentarán consecuencias.

No se proporcionó más información al respecto.

Leyes migratorias de Trump afectan a familiares de militares de EU

El episodio ocurre mientras la administración Trump endurece la aplicación de las leyes migratorias, que a veces atrapando a familiares de militares en activo o retirados.

En junio, un veterano de la Infantería de Marina de Luisiana dijo que las autoridades de inmigración detuvieron a su esposa a pesar de que todavía estaba amamantando a su hija de tres meses.

Y en julio, un veterano militar que nació y se crio en California fue arrestado durante una redada de inmigración en una granja de marihuana donde trabajaba en seguridad. George Retes, de 25 años, estuvo tres días en el Centro de Detención Metropolitano en el centro de Los Ángeles, y luego fue liberado sin ser acusado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Infonavit 'Remate' 2025 Cómo revisar el catálogo oficial de viviendas disponibles en tu estado (Paso a paso). Foto: Canva / Infonavit

Infonavit 'Remate' 2025: Cómo revisar el catálogo oficial de viviendas disponibles en tu estado (Paso a paso)

Aumenta la luz en noviembre 2025: CFE revela quiénes pagarán más por el nuevo ajuste. Foto: Canva / CFE

Aumenta la luz en noviembre 2025: CFE revela quiénes pagarán más por el nuevo ajuste

Aguinaldo de 30 días: cuándo entra en vigor la nueva ley y cuánto te tocaría cobrar. Foto: Adobe

Aguinaldo de 30 días: cuándo entra en vigor la nueva ley y cuánto te tocaría cobrar

Visa americana. Foto: iStock

¡Citas hasta 2027! Vuelven los retrasos en el trámite de visa americana de turista

UNAM Los Ángeles iStock/nemchinowa

UNAM Los Ángeles abre al público curso para mejorar la pronunciación del inglés: Costos y requisitos