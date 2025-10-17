Más Información

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió a su homólogo de , Volodimir Zelensky, por llevar un traje "con mucho estilo" durante la reunión entre ambos en la Casa Blanca.

Sus palabras contrastan con lo ocurrido en un encuentro similar en febrero pasado, cuando Zelensky fue reprendido por visitar la Casa Blanca sin vestir traje.

"Creo que se ve guapísimo con esta chaqueta. Es preciosa. Espero que la gente se dé cuenta. Es muy elegante", declaró Trump al iniciar un almuerzo de trabajo con Zelensky, quien llevaba un traje negro sin corbata.

¿Más sintonía con Zelensky que con Putin?

A diferencia de lo que ocurría a principios de año, Trump muestra ahora mayor sintonía con Zelensky que con el presidente ruso, Vladímir Putin, a quien suele presionar por su negativa a detener los combates en Ucrania.

El pasado 28 de febrero, Trump y el vicepresidente, JD Vance, protagonizaron una fuerte discusión con Zelensky frente a las cámaras de televisión en el Despacho Oval a raíz de la .

Durante ese encuentro, el periodista conservador Brian Glenn contribuyó a elevar la tensión al cuestionar a Zelensky: ¿Por qué no te pones traje? Estás en el puesto más alto de este país, ¿y te niegas a usarlo?.

Zelensky suele vestir uniformes o ropa de inspiración militar, evitando los trajes formales, para recordar que su país sigue en guerra con Rusia y solidarizarse con los soldados ucranianos.

