Suman 72 personas fallecidas tras las intensas lluvias en cinco estados del país; hay 48 personas no localizadas

EU ataca un submarino que transportaba drogas en el Caribe, dice Trump

Fuerzas federales se enfrentan con grupo armado en Michoacán; bloquean carreteras con vehículos incendiados

Álvarez-Buylla evade señalamientos de conflicto de interés; “No tengo idea de qué me hablas…”

Gobierno y refresqueras llegan a acuerdo para reducir consumo de bebidas azucaradas; limitarán publicidad dirigida a niños

Gobernadores agradecen a Sheinbaum y a “Ejército rifado” ayuda tras lluvias e inundaciones; algunos a horas de salir de la emergencia

Con video, Sheinbaum destaca labor de las Fuerzas Armadas atendiendo afectaciones por lluvias; "son de lo mejor en nuestro país"

Reprobados, alumnos en matemáticas y lenguaje

Van por castigar la extorsión con hasta 15 años de cárcel; Gobierno federal enviará iniciativa de ley

Aumentarán tarifas de boletos de ingreso a museos y zonas arqueológicas del INAH; extranjeros pagarán el doble que nacionales

Chocan dos unidades del transporte público en la GAM; hay 10 personas lesionadas

Pide Diana Sánchez Barrios la detención de quienes ordenaron el atentado en su contra

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró "no saber" quién es la Premio Nobel de la Paz, , una semana después de agradecer a la ganadora por haberle dedicado el galardón, aunque aseguró que fue muy generosa.

"Alguien lo consiguió. Es una mujer muy amable, muy amable. , pero fue muy generosa", dijo Trump durante un encuentro con el líder ucraniano, Volodimir Zelensky, en la Casa Blanca.

El mandatario estadounidense, que aspiraba al Premio Nobel de la Paz, se quejó de que a pesar de "poner fin a ocho conflictos" el Comité del lauro no lo tuvo en cuenta.

Trump suele reivindicar que ha resuelto los conflictos de Gaza, Camboya-Tailandia, Kosovo-Serbia, República Democrática del Congo-Ruanda, Pakistán-India, Israel-Irán, Egipto-Etiopía y Armenia-Azerbaiyán.

"Miren todas las guerras que terminamos. Y cada vez dicen: 'Si resuelves la siguiente, ganarás el Premio Nobel'. No recibí un Premio Nobel" volvió a quejarse hoy el mandatario estadounidense.

Después del anuncio del galardón el viernes pasado, Machado le dedicó el premio al mandatario republicano en un mensaje en inglés publicado en X: "¡Dedico este premio al sufrido pueblo de Venezuela y al presidente Trump por su decidido apoyo a nuestra causa!".

Entonces, Trump agradeció a Machado. "La persona que recibió el Premio Nobel hoy me llamó y me dijo: 'Estoy aceptando esto en tu honor porque realmente te lo merecías'. Fue una cosa muy amable de su parte", insistió en una comparecencia en la Casa Blanca.

