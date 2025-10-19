Christian McCaffrey tuvo su primer juego de 100 yardas por tierra desde 2023 y los 49ers de San Francisco, con varias bajas, finalmente lograron un fuerte juego terrestre para vencer 20-10 a los Falcons de Atlanta la noche del domingo.

Los 49ers, que usualmente se enfocan en el juego terrestre (5-2), habían tenido dificultades para generar mucho por la vie terrestre durante toda la temporada antes de volver a su estilo antiguo contra los Falcons (3-3) con la ayuda del regreso del ala cerrada George Kittle.

McCaffrey corrió para 129 yardas y dos touchdowns y tuvo 201 yardas en total desde la línea de golpeo, logrando su primer juego de 200 yardas desde 2019. Los Niners ganaron por cuarta vez en cinco inicios esta temporada con el quarterback suplente Mac Jones jugando en lugar de Brock Purdy.

La defensiva de San Francisco también se destacó a pesar de perder al apoyador All-Pro Fred Warner por una lesión en el tobillo la semana pasada y jugar sin el estelar cazamariscales Nick Bosa.

Los 49ers realizaron dos jugadas clave en el último cuarto para preservar la ventaja. Los Falcons estaban avanzando con el marcador 13-10 y tenían una tercera y una en la yarda 35 de San Francisco. Pero los Niners detuvieron a Bijan Robinson sin ganancia y luego Chase Lucas rompió un pase de Michael Penix Jr. a Drake London en cuarta oportunidad para terminar con la amenaza.

San Francisco luego movió el balón por tierra antes de que Jones conectara con McCaffrey en un pase de 17 yardas en tercera y 14 para llegar a la yarda cuatro. McCaffrey luego anotó en la siguiente jugada con la ayuda de su línea ofensiva que lo empujó hacia la zona de anotación.

Jones lanzó para solo 152 yardas con una intercepción después de promediar un máximo de la liga de 313 yardas por aire en sus primeros cuatro inicios.

Penix terminó 21 de 38 para 241 yardas con un pase de touchdown de diez yardas a Robinson, pero la ofensiva de los Falcons logró solo dos anotaciones en nueve series.