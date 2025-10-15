Más Información

Llega al Senado minuta de reforma a Ley de Amparo; se prevé sea aprobada vía fast track

Detienen a Nazario Ramírez, principal operador del CJNG en Guadalajara; lo ligan a delitos de extorsión y venta de droga

Suman 66 las personas fallecidas por lluvias, reporta Sheinbaum; se han localizado a 103

EU revoca visa al exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo; no he recibido una explicación, dice

Trabajadores del SAT bloquean vialidades en CDMX por segundo día consecutivo

Ley de Amparo: Diputados avalan reforma y pasa al Senado tras denuncias por retroactividad "disfrazada"

Nueva York. El fondo de inversiones y un grupo formado por las tecnológicas y anunciaron la compra de Aligned Data Centers, especializada en el diseño de centros de datos, por unos 40 mil millones de dólares (mmdd).

En la operación participan AI Infrastructure Partnership, una alianza creada por Nvidia y Microsoft, entre otras entidades; MGX, una empresa de inversión estatal en (IA) de; y Global Infrastructure Partners, un consorcio de BlackRock.

De acuerdo con un comunicado, la venta de Aligned Data Centers por parte de su hasta ahora propietario, Macquarie Asset Management (MAM), es la mayor en el sector de centros de datos hasta la fecha.

Se prevé que la compra de esta empresa se cierre en el primer semestre de 2026.

"Esta operación pone de manifiesto la capacidad de Macquarie Asset Management para identificar de forma temprana temas clave y detectar oportunidades que generen valor para nuestros clientes y socios", apuntó Ben Way, responsable de la firma, en la nota.

Way agregó que la expansión de Aligned Data Centers, que ha pasado de dos ubicaciones a 50 en siete años, refleja su "enfoque de colaboración con grandes empresas y equipos para apoyar su rápido crecimiento y generar un ".

La entidad, con sede en Dallas (Texas), es un proveedor líder de soluciones de centros de datos sostenibles que presta en el continente americano, y la transacción contó con Guggenheim Securities, Wells Fargo, Goldman Sachs y JP Morgan como asesores financieros.

Los centros de datos albergan los equipos que necesita la inteligencia artificial (IA) para funcionar, y otras tecnológicas como u también están cerrando acuerdos relacionados con estas infraestructuras.

