Bitso anunció el lanzamiento de su nuevo producto de inversión en acciones y ETFs globales, con lo que amplía su oferta más allá del mercado de criptomonedas.

La plataforma permitirá a los usuarios en México comprar y vender fracciones de acciones desde 20 pesos, incluyendo títulos de más de cinco mil compañías estadounidenses como Meta, Tesla, Microsoft y Nvidia, disponibles las 24 horas del día y los siete días de la semana, con disposición inmediata de fondos.

El fundador de la firma, Daniel Voguel, informó que esta nueva función busca simplificar la experiencia de inversión y crecimiento patrimonial dentro de una sola aplicación, integrando en un mismo espacio activos digitales y financieros tradicionales.

Los usuarios de la plataforma podrán acceder a una lista de espera para poder comprar acciones de tecnológicas globales, con lo que el servicio estará disponible a partir de 2026.

En paralelo, Bitso presentó una nueva identidad visual y una app completamente rediseñada, que comenzará a desplegarse a partir del 8 de octubre en todos los mercados donde opera: México, Argentina, Brasil y Colombia.

La actualización incluye una página de inicio renovada, una pestaña de portafolio con análisis detallado de activos y una sección de mercados para explorar oportunidades de inversión.

En tanto, la firma también prepara nuevos lanzamientos para el próximo año, en medio de fuertes cambios en el sector financiero mexicano, donde una mayor cantidad de usuarios busca instrumentos de inversión y otros productos financieros con el objetivo de hacer crecer su dinero desde herramientas tecnológicas.

