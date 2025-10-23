VIDEO: Así huyeron los ladrones del Louvre tras robar joyas de la corona de Francia

Más Información

El domingo 19 de octubre pasado, cuatro hombres se robaron nueve joyas de la Corona de Francia del famoso . Cuatro días después del robo de película, se conoció un video del momento exacto en que los ladrones huyeron.

Vale mencionar que en su huida los ladrones perdieron una de las nueve piezas robadas, la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, que se encontró dañada, por lo cual el botín se redujo a ocho. Sin embargo, las joyas hurtadas fueron avaluadas por la Fiscalía de Francia en 88 millones de dólares.

Ladrones del Louvre se hicieron pasar por trabajadores

Según las autoridades, en el robo participaron cuatro hombres que se hicieron pasar por operarios que hacían un trabajo y usaron un que llevaron en una camioneta y que parquearon en el flanco sur del museo a las 9:30 a. m. de ese domingo. Su objetivo era ingresar a través de un balcón y acceder a la Galería de Apolo donde estaban las joyas.

Cuatro minutos después de la llegada de la camioneta, dos ladrones rompieron el cristal de una puerta del balcón con una radial, lo que hizo que se activaran las alarmas.

Un empleado del museo avisó de la intrusión de los ladrones un minuto después y los cuatro agentes que estaban en ese momento en la Galería de Apolo, siguiendo los protocolos, comenzaron a evacuar a los visitantes. A las 9:35 a. m. se dio aviso a la Policía, pero esta no llegó a tiempo porque a las 9:38 a. m. los ladrones salieron por la misma puerta del balcón por la que habían entrado.

En el video se ve a dos de los ladrones saliendo del museo a través de la escalera mecánica instalada en la parte trasera del camión. Cuando las alarmas del lugar se activaron, los hombres huyeron rápidamente en una scooter o patín eléctrico.

Museo de Louvre reabre sus puertas tras histórico robo de joyas

El miércoles 22 de octubre pasado, después de tres días del hurto, el Museo del Louvre reabrió sus puertas al público. Sin embargo, la Galería de Apolo, donde se produjo el robo, continuará cerrada mientras se realizan las investigaciones.

El lunes 20 de octubre, la presidenta del Louvre, Laurence des Cars, admitió que la llegada del grupo de ladrones no se detectó con la rapidez suficiente porque el dispositivo de cámaras de vigilancia exterior es insuficiente.

No detectamos con la suficiente antelación la llegada de los ladrones", señaló Des Cars en una comparecencia ante una comisión del Senado.

La funcionaria exigió la instalación de una comisaría de policía en el interior del museo, lo que permitiría una intervención más rápida de las autoridades en casos como el del domingo.

"Cámaras del exterior del Louvre son obsoletas"

Des Cars admitió que "hay algunas cámaras" que vigilan el perímetro del Louvre, pero ninguna cubría el balcón por el que los ladrones accedieron a la Galería de Apolo.

La presidenta del Louvre expresó: "Se nos ha infligido una herida inmensa" y recalcó que los dispositivos de seguridad existentes funcionaron correctamente, empezando por las alarmas, y que el personal actuó de acuerdo con los protocolos.

Ante el Senado, Des Cars insistió en que su intención no es que se piense que ese robo era algo inevitable y subrayó que desde cuando asumió el cargo en septiembre de 2021 ha llamado la atención sobre "el estado de deterioro y de obsolescencia general del Louvre, de sus edificios y de sus infraestructuras", algo que había señalado ante la Asamblea Nacional en 2024.

La presidenta del Museo recalcó que entre 2022 y 2024 solicitó unas auditorías para evaluar las condiciones de seguridad, cuyo resultado es un plan para ejecutar unas obras que se iniciarán en el primer semestre de 2026 por un monto de 80 millones de euros.

