Bogotá. El gobierno de Donald Trump está cometiendo "ejecuciones extrajudiciales" en sus ataques en el Caribe y el Pacífico en los que han muerto 37 personas, afirmó el jueves el presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante una rueda de prensa en Bogotá.

Washington desplegó en agosto una flotilla de destructores, un submarino y barcos con fuerzas especiales. Desde el 2 de septiembre ataca embarcaciones que supuestamente transportan drogas, y publica videos de sus restos en llamas.

En "este tipo de maniobras, que nosotros creemos rompe el derecho internacional, Estados Unidos (...) está cometiendo ejecuciones extrajudiciales", dijo el presidente Petro, quien pide que los supuestos narcos sean llevados a la justicia y no asesinados.

Lee también Trump dice que Petro es un "matón" y un "mal tipo" que fabrica "muchas drogas"

Vocera de la Casa Blanca llama "desquiciado" a Petro y no ve señales de desescalada

A su vez, la Casa Blanca dijo que no ve señales de desescalada en las tensiones con Colombia por parte del gobierno del "desquiciado" presidente Gustavo Petro.

Preguntada sobre qué pasos podría tomar Bogotá para mejorar la tensa situación bilateral, la portavoz de la Administración Trump, Karoline Leavitt, respondió: "No creo que estemos viendo una desescalada por parte del desquiciado líder de Colombia en este momento".

Agregó que "francamente, no creo que al presidente (Trump) le interese eso en este momento".

Washington ha contabilizado nueve ataques que han dejado 37 muertos. El miércoles anunció los primeros dos en el Pacífico, y al menos uno de ellos ocurrió cerca de aguas colombianas, según una fuente militar.

"Hay un uso desproporcionado de la fuerza que es castigado por el derecho internacional humanitario", insistió Petro.

Según el mandatario izquierdista, a lo largo de estas operaciones, Estados Unidos ha violado aguas nacionales y en uno de esos ataques "asesinó" a un pescador colombiano.

Lee también "Trump no es rey en Colombia", advierte Petro; rechaza ceder en pleito con el presidente de EU

EU y Colombia enfrentan una de sus peores crisis diplomáticas

Trump y Petro entraron en una guerra de palabras que sube y baja de tono en medio de la peor crisis entre dos países que por décadas tuvieron una de las relaciones más estrechas en la región.

El mandatario estadounidense dice que Petro es un "líder narcotráficante" y un "maleante".

El miércoles dijo que prepara ataques contra los narcotraficantes que operan por tierra pues, según él, vía marítima se está reduciendo la salida de droga hacia Estados Unidos.

Lee también "Trump es grosero e ignorante... Está engañado por sus logias": Petro responde a acusación de que es narco

Debe "tener cuidado porque tomaremos acciones contra él y su país", le advirtió Trump a Petro.

Petro llamó esta semana a consultas a su embajador en Washington, quien el miércoles se mostró preocupado en una entrevista con la AFP ante las declaraciones del mandatario estadounidense, que tildó de "inaceptables".

Estados Unidos retiró este año a Colombia de la lista de países aliados contra el narcotráfico, revocó la visa a Petro y a varios de sus funcionarios. También anunció el fin de la ayuda financiera al país, y aranceles, aunque estas medidas aún no, no se han materializado.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc