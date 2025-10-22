Culiacán, Sin. A 22 de Oct.- Un nuevo hallazgo de drogas, catorce radios de comunicación, veintiún teléfonos celulares, un modem, una banda ancha y cinco mil 200 pesos en efectivo, se tuvo en los módulos del centro penitenciario de Culiacán, donde el partes pasado, se aseguraron ocho armas de fuego, igual número de cargadores y diversas dosis de drogas.

A raíz de que el lunes pasado, se presentó una nueva riña con detonaciones de armas de fuego y se reportó el fallecimiento de un interno, presuntamente por causas naturales, este miércoles, elementos de la Policía Estatal Preventiva y de la Guardia Nacional volvieron a ingresar al reclusorio para una nueva inspección.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado documentó que en este nuevo operativo se encontraron 50 dosis de un polvo blanco con las características de la cocaína, con un peso de 30 gramos, 10 paquetes de yerba verde, con las características de la mariguana, con un peso de 4 kilos 600 gramos y cinco mil 220 pesos en billetes de diversas nominaciones.

Con la ampliación de la inspección se localizaron dos armas automáticas, ocho pistolas, de diversos calibres, ocho cargadores abastecidos para las armas encontradas, cien dosis mariguana, 305 dosis de cocaína. Foto: Especial.

Derivado de los hechos de violencia que se presentaron el lunes pasado en varios módulos del reclusorio de Culiacán, el martes pasado, la Policía Estatal Preventiva y la Guardia Nacional volvieron a realizar un esculque en el centro penitenciario de Culiacán, en donde aseguraron ocho nuevas armas de fuego, entre ellas una carabina AM-15 y un fusil calibre 7.62X 39, ocho cargadores y diversas dosis de posibles drogas.

El esculque, se ejecutó a 20 horas, de que en este reclusorio se volvió a presentar una riña a balazos entre internos, pero las autoridades, solo divulgaron el fallecimiento del interno José Alberto “N”, de 23 años, presuntamente por causas naturales y se conoció que uno más, tuvo que recibir atención médica por lesiones.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que con respaldo de personal del ejército que fortaleció la seguridad externa, del reclusorio, se procedió a una nueva revisión de varios módulos, en donde inicialmente se encontró 19 teléfonos celulares de diferentes marcas y tres radios de comunicación.

Con la ampliación de la inspección se localizaron dos armas automáticas, ocho pistolas, de diversos calibres, ocho cargadores abastecidos para las armas encontradas, cien dosis de una yerba verde seca, con las características de la mariguana, 305 dosis de polvo blanco, con las características de cocaína.

