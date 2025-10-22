Culiacán.— En un amplio operativo de las fuerzas federales, con vehículos blindados Ocelotl, se logró la detención de seis hombres armados tras una serie de enfrentamientos que se registraron en una zona de departamentos y conjuntos habitacionales privados en el desarrollo urbano de Tres Ríos, donde un civil murió.

Las autoridades dieron a conocer que a través de las líneas de emergencia se reportó el ingreso de personas armadas a un complejo habitacional de departamentos, en el Desarrollo Urbano de Tres Ríos, por lo que elementos del Ejército se desplegaron en el sitio y a su llegada fueron recibidos a balazos.

El personal militar respondió la agresión y solicitó refuerzos, por lo que se unieron a las acciones personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y de las Fuerzas Especiales del Ejército, con unidades Ocelotl.

Luego de que uno de los civiles resultó muerto, se logró la detención de seis hombres a los que se les aseguraron tres carabinas M4 calibre .223, una subametralladora, un fusil AK-47, dos pistolas de calibre nueve milímetros, doce cargadores y tres vehículos, uno de ellos con reporte de robo.

Durante el operativo las calles en el Desarrollo Urbano de Tres Ríos fueron cerradas por los agentes federales, quienes alertaron a los vecinos de no salir de sus casas.

Localizan más armas en penal

Mientras tanto, la Policía Estatal Preventiva y la Guardia Nacional realizaron un nuevo operativo de revisión en el centro penitenciario de Culiacán, en donde aseguraron ocho armas de fuego, entre ellas una carabina AR-15 y un fusil calibre 7.62X 39, ocho cargadores y diversas dosis de posibles drogas.

La revisión se ejecutó a veinte horas de que en este reclusorio se presentó una riña a balazos, que dejó un recluso muerto y un herido, aunque las autoridades solo divulgaron el fallecimiento del interno José Alberto “N”, de 23 años, presuntamente por causas naturales.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado informó que con respaldo de personal del Ejército se procedió a una nueva inspección de varios módulos del reclusorio, en donde inicialmente se encontraron 19 teléfonos celulares y tres radios de comunicación.

Con la ampliación de la inspección se localizaron dos armas automáticas, ocho pistolas de diversos calibres, ocho cargadores abastecidos para las armas encontradas, cien dosis de una yerba verde seca con las características de la mariguana y 305 dosis de polvo blanco, con las características de cocaína.