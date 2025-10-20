Culiacán, Sin.- En el centro penitenciario se volvió a reportar detonaciones de armas de fuego en su interior, presuntamente un interno resultó muerto y uno más, fue sacado herido en una ambulancia para ser enviado a un hospital de la capital del estado.

La mañana de este lunes, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado divulgó que un intento, el cual fue identificado como José Alberto “N”, de 23 años de edad, se desvaneció en forma imprevista en el módulo donde se encontraba, los servicios médicos del lugar, le brindaron auxilio pero este ya no respondió.

Pocas horas después de este incidente, se emitieron las alertas por disparos en el centro penitenciario de Culiacán, donde el ejército y la Guardia Nacional, reforzó la seguridad externa, en tanto custodios y elementos estatales, se ubicaron en las torres.

Reportan disparos dentro del centro penitenciario de Culiacán (20/10/2025). Foto: Especial

Una de las versiones, es que hay un interno muerto por disparos de armas de fuego y otro fue sacado herido en una ambulancia, sin que las autoridades competentes, den a conocer la situación que prevalece en este sitio.

La tarde del viernes pasado, en este mismo reclusorio, se suscitó una riña violenta en varios módulos, en la que un interno de nombre José Eleazar “N”, resultó muerto y tres más heridos, por lo que durante ese mismo día, en horarios distintos se realizaron esculques, en los que se aseguraron siete armas de fuego, tres de ellas fusiles automáticas y un artefacto explosivo artesanal.

