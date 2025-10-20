Uno de los presuntos autores materiales del homicidio de Gabriela Mejía Martínez, exalcaldesa del municipio de Cuauhtémoc, Colima, fue detenido este domingo por la Fiscalía General del Estado.

La dependencia informó que consiguió una orden de aprehensión contra el sospechoso tras obtener testimonios, evidencia física, material video gráfico y analizar las cámaras de vigilancia del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i).

“La orden de aprehensión fue cumplimentada en contra de Felipe de Jesús “N”, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Gabriela Mejía Martínez, expresidenta municipal de Cuauhtémoc”, informó la Fiscalía.

El asesinato ocurrió la tarde del pasado martes 14 de octubre en la colonia El Cariño, en Cuauhtémoc, cuando la víctima se encontraba en la vía pública y fue agredida con disparos de arma de fuego por sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta.

En ese ataque también resultó herido un hombre que se encontraba con la exfuncionaria.

El detenido ya fue puesto a disposición del juez que lo requirió.

afcl/LL