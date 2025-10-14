Gabriela Mejía Martínez, exalcaldesa de Cuauhtémoc, Colima, durante el periodo 2021-2024 y actual regidora de ese municipio, fue asesinada a tiros la tarde de este martes en la colonia El Cariño, en ese municipio; durante el ataque también resultó herido un hombre que se presume es hermano de la exfuncionaria.

Según los reportes preliminares, Mejía viajaba en un auto cuando fue agredida por varios sujetos armados que se trasladaban en otro vehículo y la alcanzaron; ella murió en el lugar, mientras que su acompañante fue trasladado de emergencia a recibir atención médica.

La Fiscalía del estado informó que ya ha iniciado una investigación sobre lo ocurrido y desplegó a su personal integrado por agentes de investigación, agentes del Ministerio Público y peritos para establecer un cerco perimetral en el lugar de los hechos y realizar las primeras diligencias para recabar los indicios necesarios.

“Asimismo, se trabaja de manera coordinada con otras instituciones estatales y federales para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a las personas responsables de los mismos”, indicó la dependencia en un comunicado.

Por su parte la gobernadora Indira Vizcaíno Silva lamentó el asesinato de la política y exigió el esclarecimiento de lo ocurrido: “Expreso mi repudio y mi pesar ante este hecho de violencia. He exigido a la Fiscalía General del Estado de Colima una investigación exhaustiva y expedita sobre este hecho; y a la Secretaría de Seguridad Pública le he instruido que colabore con todas las herramientas a su alcance en dicha investigación. Las y los colimenses rechazamos la violencia; debemos mantenernos unidas y unidos ante quienes buscan arrebatarnos la tranquilidad”, señaló la mandataria.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

