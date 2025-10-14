Más Información
Morena prevé avalar reserva para “matizar” retroactividad; etapas pendientes de juicios se sujetarán a nueva reforma
Cárteles mexicanos ponen precio a agentes del ICE; hasta 50 mil dólares por asesinarlos, advierte Departamento de Seguridad de EU
Senado acuerda desaparecer fideicomiso de más de mil millones de pesos; recursos serán devueltos al gobierno federal
Sicario de abogado David Cohen dice que le ofrecieron 50 mil pesos por el trabajo; lo cobraría después de asesinarlo
"No está bien eso", dice Sheinbaum sobre supuestas despensas de cárteles para damnificados; no hay certeza de videos, dice
Gabriela Mejía Martínez, exalcaldesa de Cuauhtémoc, Colima, durante el periodo 2021-2024 y actual regidora de ese municipio, fue asesinada a tiros la tarde de este martes en la colonia El Cariño, en ese municipio; durante el ataque también resultó herido un hombre que se presume es hermano de la exfuncionaria.
Según los reportes preliminares, Mejía viajaba en un auto cuando fue agredida por varios sujetos armados que se trasladaban en otro vehículo y la alcanzaron; ella murió en el lugar, mientras que su acompañante fue trasladado de emergencia a recibir atención médica.
La Fiscalía del estado informó que ya ha iniciado una investigación sobre lo ocurrido y desplegó a su personal integrado por agentes de investigación, agentes del Ministerio Público y peritos para establecer un cerco perimetral en el lugar de los hechos y realizar las primeras diligencias para recabar los indicios necesarios.
Lee también Agentes de SSC federal se enfrentan a grupo armado en carretera Culiacán-Guasave; hay dos detenidos
“Asimismo, se trabaja de manera coordinada con otras instituciones estatales y federales para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a las personas responsables de los mismos”, indicó la dependencia en un comunicado.
Por su parte la gobernadora Indira Vizcaíno Silva lamentó el asesinato de la política y exigió el esclarecimiento de lo ocurrido: “Expreso mi repudio y mi pesar ante este hecho de violencia. He exigido a la Fiscalía General del Estado de Colima una investigación exhaustiva y expedita sobre este hecho; y a la Secretaría de Seguridad Pública le he instruido que colabore con todas las herramientas a su alcance en dicha investigación. Las y los colimenses rechazamos la violencia; debemos mantenernos unidas y unidos ante quienes buscan arrebatarnos la tranquilidad”, señaló la mandataria.
aov/dmrr/cr