Chilpancingo.- El sacerdote Filiberto Velázquez Florencio fue nombrado párroco interino de la parroquia San Cristóbal, en Mezcala, tras el asesinato del cura Bertoldo Pantaleón Estrada.

El sacerdote precisó que aún no recibe el nombramiento oficial por parte de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, por lo que está en espera a que sea ratificado o que nombren a otro como párroco.

Velázquez Florencio es director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello (Centro Minerva Bello). Hace un año, afirmó que fue uno de los facilitadores para que los presuntos líderes de las organizaciones criminales Los Ardillos y Los Tlacos pactaran una tregua, tras días de violencia en Chilpancingo.

En octubre de 2023, Velázquez Florencio sobrevivió a un ataque armado en la carretera federal Chilpancingo-Chilapa. En la medianoche, el sacerdote salió de la normal de Ayotzinapa tras una reunión que sostuvo con normalistas rurales de distintas partes del país. Tomó la carretera y avanzó apenas unos kilómetros cuando dos hombres a bordo de una motocicleta le dispararon a su automóvil. Le poncharon una de las llantas traseras. El sacerdote tuvo que detener el vehículo.

Lee también: Chilpancingo, un año de violencia incesante y de impunidad

Los armados lo emparejaron y se le pusieron enfrente. Uno le disparó directo. Velázquez Florencio apenas y atinó a tirarse al sillón del copiloto. Sintió como los cristales que reventaron las balas cayeron en su espalda. Ahí se quedó quieto. Se quedó solo con los atacantes en plena carretera esperando a que se acercaran, pero eso no ocurrió. Regresó a Ayotzinapa y ahí se refugió hasta que amaneció.

El asesinato del padre Bertoldo

El sacerdote Bertoldo Pantaleón fue hallado muerto la tarde del 6 de octubre en una brecha a unos metros de la carretera federal Acapulco-México a la altura de la comunidad de Milpillas, en el municipio de Eduardo Neri.

El cadáver estaba dentro de una camioneta y tenía señas de impacto de balas.

Bertoldo Pantaleón fue reportado como desaparecido desde el sábado 4 de octubre. Fue visto por última vez en la comunidad de Atzcala, en el municipio de Cocula, donde asistió a oficiar una misa de 15 años.

Lee también: Violencia en Guerrero: seis hombres son asesinados en menos de 24 horas en Tlapa; entre ellos hay un adolescente

Bertoldo Pantaleón era el párroco de la iglesia de San Cristóbal, en Mezcala, llegó en febrero del 2018, tras el asesinato del entonces párroco Germaín Muñoz García.

El gabinete de Seguridad del gobierno federal informó de la detención de un hombre como presunto implicado en el asesinato de Bertoldo Pantaleón.

En un comunicado, informó que aprehendió a un hombre que identificaron como Miguel Ángel N, acusado por el delito de homicidio calificado en grado de coparticipe.

En el comunicado no se informó si el detenido se trata del supuesto chofer, que según el secretario de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch, es el principal sospecho del asesinato del sacerdote.

Lee también: FOTOS: Regresa Chilpancingo a la normalidad tras tres días de ataques al transporte público

Sin embargo, en la comunidad de Mezcala los pobladores contradijeron esa versión; afirmaron que el sacerdote no contaba con chofer y se movía solo y en ocasiones acompañado por religiosas en el territorio que abarcaba su parroquia.

El obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández, ratificó la versión de que Bertoldo Pantaleón no contaba con chofer.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr