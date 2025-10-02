La mañana del miércoles todo, en apariencia, volvió a la normalidad en la capital de Guerrero. Los estudiantes regresaron a clases, el transporte público se regularizó, las Urvan de las rutas foráneas volvieron a dar el servicio, el comercio siguió.

Ciudadanos realizan sus actividades con normalidad en Chilpancingo, Guerrero, el miércoles 1 de octubre de 2025, tras tres días en que las calles se vieron vacías por los ataques al transporte público. Foto: Arturo de Dios Palma/EL UNIVERSAL

Lee también Luego de tres días, vuelve la tranquilidad a Chilpancingo

Ciudadanos realizan sus actividades con normalidad en Chilpancingo, Guerrero, el miércoles 1 de octubre de 2025, tras tres días en que las calles se vieron vacías por los ataques al transporte público. Foto: Arturo de Dios Palma/EL UNIVERSAL

Y así ocurrió, las calles se volvieron a llenar, el bullicio en las calle regresó, los automóviles y las motocicletas dificultaron una vez más la circulación vial, a los comercios entraron los clientes. La gente dejó de caminar para llegar a sus casas.

Ciudadanos realizan sus actividades con normalidad en Chilpancingo, Guerrero, el miércoles 1 de octubre de 2025, tras tres días en que las calles se vieron vacías por los ataques al transporte público. Foto: Arturo de Dios Palma/EL UNIVERSAL

Lee también FOTOS: Ejército y Guardia Nacional vigilaron Chilpancingo tras ataques al transporte público

Elementos del Ejército y la Guardia Nacional hicieron rondines por Chilpancingo, Guerrero, tras la quema de dos unidades del transporte público, el lunes 29 de septiembre de 2025. Foto: Arturo de Dios Palma/EL UNIVERSAL

Tres días, Chilpancingo estuvo sumido, casi paralizado por la violencia, cuatro unidades del transporte público fueron incineradas, cuatro mujeres, entre ellas dos menores, sufrieron quemaduras y dos personas fueron asesinadas. Ese fue el saldo de la nueva crisis de inseguridad.

Una camioneta de pasajeros fue incendiada en una base de transporte en Chilpancingo, Guerrero, el lunes 29 de septiembre de 2025. Foto: Anwar Delgado/EL UNIVERSAL

Lee también Pese a vigilancia, se mantiene el temor en Chilpancingo

La cotidianidad volvió pero nadie se confía, todos en Chilpancingo saben que puede volver a suceder. Esta historia es como la de hace un año y como hace dos: la violencia invade y todos se resguardan.

Con información de Arturo de Dios Palma

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot