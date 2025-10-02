Más Información
La mañana del miércoles todo, en apariencia, volvió a la normalidad en la capital de Guerrero. Los estudiantes regresaron a clases, el transporte público se regularizó, las Urvan de las rutas foráneas volvieron a dar el servicio, el comercio siguió.
Y así ocurrió, las calles se volvieron a llenar, el bullicio en las calle regresó, los automóviles y las motocicletas dificultaron una vez más la circulación vial, a los comercios entraron los clientes. La gente dejó de caminar para llegar a sus casas.
Tres días, Chilpancingo estuvo sumido, casi paralizado por la violencia, cuatro unidades del transporte público fueron incineradas, cuatro mujeres, entre ellas dos menores, sufrieron quemaduras y dos personas fueron asesinadas. Ese fue el saldo de la nueva crisis de inseguridad.
La cotidianidad volvió pero nadie se confía, todos en Chilpancingo saben que puede volver a suceder. Esta historia es como la de hace un año y como hace dos: la violencia invade y todos se resguardan.
Con información de Arturo de Dios Palma
