La presidenta manifestó su desacuerdo de que el gobierno de Estados Unidos haya llevado a cabo dos ataques contra presuntas cerca de Colombia, en el Pacífico, con saldo de cinco muertos.

A pegunta expresa en la conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal señaló que hay leyes internacionales que regulan la forma en que se tiene que hacer frente a un presunto traslado de o de armas.

"Obviamente no estamos de acuerdo. Hay leyes internacionales de cómo tiene que operarse frente a un presunto transporte de droga de manera ilegal o de armas en aguas internacionales y así lo hemos manifestado al gobierno de Estados Unidos y públicamente".

En un video publicado por Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, se ve un pequeño bote. Varios segundos después, explota. Foto: Especial
Ayer, la Marina estadounidense realizó otros dos ataques contra presuntas narcolanchas cerca de Colombia, en el Pacífico, con saldo de cinco muertos, dijo el secretario de Guerra, Pete Hegseth, mientras el presidente declaró que está listo para llevar sus operaciones sobre el narcotráfico a tierra y si lo hace notificará al Congreso, porque se trata de un problema de “seguridad nacional”.

Al cuestionar al mandatario si tiene la autoridad legal para estos ataques, respondió que “la tenemos. Se nos permite hacerlo. Y si lo hacemos por tierra, podríamos recurrir al Congreso. Este es un problema de seguridad nacional. Mataron a 300 mil personas el año pasado por las drogas que entran”.

Recalcó que “les golpearemos muy duro cuando vengan por tierra, no lo han experimentado aún”.

