Álvarez-Buylla evade señalamientos de conflicto de interés; “No tengo idea de qué me hablas…”

La mañanera de Sheinbaum, 17 de octubre, sigue la transmisión en vivo

Reprobados, alumnos en matemáticas y lenguaje

Cámara de Diputados aprueba con cambios en lo particular Ley del IEPS; se reduce a la mitad el impuesto a refrescos light

Inundación se lleva el sustento de los naranjeros

Sheinbaum anuncia fecha de entrega de apoyos a damnificados por lluvias; censos de viviendas avanzan

Suman 70 muertos por lluvias en cuatro estados; tienden puentes de ayuda

Publican reforma a Ley de Amparo en el DOF; entra en vigor el 17 de octubre

Aumentarán tarifas de boletos de ingreso a museos y zonas arqueológicas del INAH; extranjeros pagarán el doble que nacionales

Altagracia Gómez pide a empresarios invertir más en México para alcanzar 25% del PIB en 2026

Rescatan a 10 menores y tres adultos víctimas de trata en Sonora; hay dos personas detenidas

Dan de alta a último paciente hospitalizado en el ISSSTE por explosión de pipa de gas en Iztapalapa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que se reunirá con su homólogo de , Xi Jinping, durante una cumbre en Corea del Sur, según extractos de una entrevista con Fox News difundidos este viernes.

"Nos vamos a reunir en un par de semanas (...) en Corea del Sur con el presidente Xi" en el marco de la cumbre de la APEC, dijo Trump al programa "Sunday Morning Futures" de Fox News.

"Tenemos una reunión por separado", agregó el mandatario, quien prevé llegar a Corea del Sur el 29 de octubre para una visita de dos días. La cumbre concluye el 1 de noviembre.

En días pasados, dijo que ya no veía motivo para reunirse con su homólogo de y amenazó con un "incremento masivo" de aranceles para los productos chinos, en respuesta a lo que calificó como intentos de Beijing de “imponer controles de exportación” sobre las tierras raras.

