Caracas.- Venezuela denunció este domingo una "provocación militar" por parte de Trinidad y Tobago "en coordinación con" la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos para "instalar una guerra" en el Caribe, región donde el país norteamericano mantiene un despliegue naval considerado por Caracas como una amenaza para propiciar un "cambio de régimen".

En un comunicado compartido por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, el Ejecutivo de Nicolás Maduro alertó de una "peligrosa realización de 'ejercicios militares' por parte del Gobierno" trinitense "bajo coordinación, financiamiento y control del Comando Sur" de EU, a la vez que informó de la detención de "un grupo mercenario con información directa" de la CIA, con lo que, aseguró, pudo "determinar que está en curso un ataque de falsa bandera".

El gobierno anunció además la captura de "un grupo mercenarios" vinculados por la agencia de inteligencia estadounidense (CIA).

mgm