Lando Norris conquista el Gran Premio de México y sube a la cima del campeonato mundial de pilotos

Sheinbaum recorre Tren "El Insurgente"; entra en fase de pruebas y prevén servicio completo en enero de 2026

Robo de joyas en el Louvre; cronología completa del robo que conmocionó a París

Megafarmacia, un bodegón vacío; plan nunca incluyó distribución

Salinas Pliego busca poner fin a litigios con SAT; solicita monto para pagar en 10 días

"Pollitos de colores", la cruel metáfora del narco para niños reclutados desde los 9 años en labores del crimen organizado

Última jornada del 53° Festival Internacional Cervantino no tuvo corte de cifras preliminares

Redes de lavado chino, en alianza con los cárteles; criminales usan bancos mexicanos como fachada

Megafarmacia: Prometieron todas las medicinas pero sólo fue un show

Temen que tren al AIFA se pierda el mundial

"El colapso ecológico ya está en marcha": entrevista a Flavia Broffoni

Cuba en sus letras: "Absurdo tropical desdichado y a la vez literariamente delicioso"

Vuelos con destino al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles fueron detenidos el domingo por la mañana debido a una escasez de personal en una instalación de control de tráfico aéreo en el sur de California, informó la Administración Federal de Aviación de (FAA, por sus siglas en inglés)

La emitió una parada temporal en tierra en uno de los aeropuertos más concurridos del mundo poco después que el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, predijera que los viajeros lidiarán con más retrasos y cancelaciones de vuelos en los próximos días, ya que los controladores de tráfico aéreo del país trabajan sin recibir pago durante el cierre del gobierno federal.

Durante una aparición en el programa "Sunday Morning Futures" de Fox News, Duffy afirmó que más controladores estaban reportándose enfermos a medida que las preocupaciones económicas aumentan el estrés de un trabajo ya de por sí desafiante.

"Ayer mismo... tuvimos 22 activaciones de personal. Esa es una de las cifras más altas que hemos visto en el sistema desde que comenzó el cierre. Y eso es una señal de que los controladores están al límite", expresó.

La FAA indicó que los aviones con destino a Los Ángeles fueron retenidos en sus aeropuertos de origen a partir de las 11:42 de la mañana hora del Este del país, causando retrasos de un promedio de una hora y 40 minutos. La agencia añadió que esperaba levantar la parada en tierra a la 1:30 de la tarde hora del Este, pero podría continuar restringiendo el tráfico hacia LAX.

La escasez de personal también causó interrupciones en despegues y llegadas el domingo en el Aeropuerto Internacional Liberty de Newark y el Aeropuerto de Teteboro en Nueva Jersey, así como en el Aeropuerto Internacional del Suroeste de Florida en Fort Meyers, Florida, según la FAA.

