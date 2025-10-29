Más Información

Filadelfia. Después de esperar más de cuatro décadas para limpiar su nombre tras ser acusado de en 1980, Subramanyam Vedam se preparaba para salir libre este mes de una prisión en .

Vedam y Thomas Kinser tenían 19 años y eran hijos de profesores de la . Vedam fue la última persona en ser vista con Kinser y fue condenado dos veces por su asesinato, a pesar de la falta de testigos o motivos.

En agosto, un juez anuló la condena después de que la defensa de Vedam encontrara nuevas pruebas balísticas que los fiscales nunca habían revelado.

Mientras su hermana se preparaba para llevarlo a casa el 3 de octubre, el delgado y canoso Vedam fue puesto bajo custodia federal debido a una de 1999. El hombre, de 64 años, que llegó legalmente de India a Estados Unidos cuando tenía 9 meses, enfrenta ahora otra ardua batalla legal.

En medio de la decisión del gobierno del presidente de realizar deportaciones masivas, los abogados de Vedam deben persuadir a un tribunal de inmigración de que una condena por , emitida en la década de 1980, debería verse compensada por los años que pasó injustamente en prisión. Durante un tiempo, la permitía que las personas que habían reformado sus vidas buscaran tales exenciones. Vedam nunca la persiguió entonces debido a la condena por asesinato.

“Fue alguien que sufrió una profunda injusticia”, dijo la abogada de inmigración Ava Benach. “(Y) esos 43 años no son una hoja en blanco. Vivió una notable experiencia en prisión”.

Tejaswini Rao habla con invitados mientras Subramanyam y Saraswathi Vedam se abrazan durante la celebración del aniversario de bodas de sus padres en State College, Pensilvania, en agosto de 1981. Foto: AP
Tejaswini Rao habla con invitados mientras Subramanyam y Saraswathi Vedam se abrazan durante la celebración del aniversario de bodas de sus padres en State College, Pensilvania, en agosto de 1981. Foto: AP

Vedam obtuvo varios títulos tras las rejas, tuteló a cientos de compañeros de prisión y en casi medio siglo cometió una sola infracción, relacionada con arroz traído de afuera.

Sus abogados esperan que los jueces de inmigración consideren la totalidad de su caso. El gobierno, en un escrito presentado el viernes, se opone al esfuerzo. Mientras tanto, Vedam permanece en una instalación de mil 800 camas de de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en el centro de Pensilvania.

“Los criminales extranjeros ilegales no son bienvenidos en Estados Unidos”, dijo un portavoz del en un correo electrónico sobre el caso.

"Señor Vedam, ¿dónde nació?"

Tras la anulación de su condena inicial, Vedam enfrentó un conjunto inusual de preguntas en su nuevo juicio de 1988.

“Señor Vedam, ¿dónde nació?”, preguntó el fiscal del distrito del condado de Centre, Ray Gricar. "¿Con qué frecuencia regresaba a ?".

“En su adolescencia, ¿alguna vez se interesó en la meditación?”

Gopal Balachandran, el catedrático de derecho de Penn State que ganó la revocación, cree que las preguntas estaban diseñadas para aislarlo del jurado, compuesto completamente por personas blancas, que emitió un segundo veredicto de culpabilidad.

Los Vedam fueron una de las primeras familias indias en el área conocida como “Happy Valley”, donde su padre había llegado como en 1956. Una hija mayor nació en State College, pero “Subu”, como se le conocía, nació cuando la familia estaba de regreso en India en 1961.

Regresaron a State College para quedarse antes de su primer cumpleaños y se convirtieron en la familia que daba la bienvenida a nuevos miembros de la diáspora india en la ciudad.

“Estaban totalmente comprometidos. Mi padre amaba la universidad. Mi madre era bibliotecaria y ayudó a iniciar la biblioteca”, dijo Saraswathi Vedam, de 68 años, hermana de Vedam y profesora de obstetricia en Vancouver, Columbia Británica.

Mientras ella estudiaba la universidad en Massachusetts, Subu se vio envuelto en la contracultura de finales de los años 70, dejándose crecer el cabello y experimentando con drogas mientras tomaba clases en Penn State.

Un día de diciembre de 1980, Vedam le pidió a Kinser que lo llevara al cercano Lewisburg para comprar drogas. Kinser nunca fue visto de nuevo, aunque su camioneta fue encontrada fuera de su apartamento. Nueve meses después, un grupo de excursionistas encontró su cuerpo en un área boscosa a varios kilómetros (millas) de distancia.

Vedam fue detenido por cargos de drogas durante las investigaciones policiales, y finalmente fue acusado de . Fue condenado en 1983 y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Para resolver el caso de drogas, se declaró no culpable de cuatro cargos de venta de LSD y un cargo de . El nuevo juicio de 1988 no ofreció ningún alivio a su situación.

Aunque la defensa cuestionó durante mucho tiempo las pruebas balísticas en el caso, el jurado, que escuchó que Vedam había comprado una pistola calibre .25 a alguien, nunca supo que un informe del sugería que la herida de bala era demasiado pequeña para haber sido causada por esa arma. Balachandran halló ese informe mientras investigaba el caso en 2023.

Tras varias audiencias sobre el tema, un juez del condado de Centre anuló la condena y el fiscal del distrito decidió este mes no volver a juzgar el caso.

Funcionarios de Trump se oponen a la petición

Benach, la , suele representar a clientes que intentan permanecer en Estados Unidos a pesar de haber cometido una infracción anterior. Aun así, el caso de Vedam le parece “verdaderamente extraordinario” dadas las violaciones constitucionales cometidas.

“Cuarenta y tres años de encarcelamiento injusto compensan con creces la posesión con intención de distribuir LSD cuando tenía 20 años”, dijo.

Vedam podría pasar varios meses más bajo custodia antes de que la Junta de Apelaciones de Inmigración decida si reabre el caso. En un escrito divulgado el viernes, funcionarios del dijeron que el tiempo se agotó hace años.

“No ha proporcionado evidencia ni argumento para demostrar que ha sido diligente en la búsqueda de sus derechos en lo que respecta a su estatus migratorio”, escribió Katherine B. Frisch, abogada principal adjunta.

A Saraswathi Vedam le entristece el reciente retraso, pero dijo que su hermano sigue siendo paciente.

“Él, más que nadie, sabe que a veces las cosas no tienen sentido”, afirmó. “Tienes que mantener el rumbo y seguir esperando que la verdad, la justicia, la compasión y la bondad prevalezcan”.

