Apatzingán.— Estudiantes, maestros y políticos protestaron ayer en Apatzingán por el asesinato del líder de los citricultores, Bernardo Bravo Manríquez, en medio de la principal celebración del municipio.

Ayer en esta ciudad tuvo lugar la sesión solemne del Congreso de Michoacán por la conmemoración del 211 aniversario de la Promulgación del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana (conocida como Constitución de Apatzingán).

“En esta 76 Legislatura condenamos los acontecimientos recientes que afectan a los citricultores del Valle de Apatzingán, hechos lamentables que costaron la vida de Bernardo Bravo, un joven líder que quería desarrollo y paz para la región”, expresó la presidenta de la Mesa Directiva, Giuliana Bugarini Torres (Morena), al declarar el inicio de la sesión.

Alumnos y profesores del colegio Instituto Ilustración participaron en el desfile del 211 aniversario de la Constitución de Apatzingán con fotografías de Bernardo Bravo. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Después, seis diputados abandonaron el recinto y reprobaron la “celebración y fiesta grande en Apatzingán”, cuando el municipio y el estado están de luto.

La primera en salir fue la legisladora Sandra Olimpia Garibay Esquivel (Morena), quien rechazó que la sesión se llevara a cabo sin acceso a la ciudadanía.

Le siguieron Hugo Ernesto Rangel Vargas (PT), Carlos Alejandro Tafolla Bautista (independiente), María Itzé Camacho Zapiain (Morena), Vanesa Caratachea Sánchez (PAN) y Guillermo Valencia Reyes (PRI).

Durante la sesión solemne del Congreso del estado, realizada en Apatzingán, hubo pronunciamientos contra el asesinato del líder limonero y la violencia en la entidad. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

“El mensaje es de solidaridad con el pueblo de Apatzingán y de Michoacán. Que lamentable que ante hechos de violencia e inseguridad, estén viniendo a celebrar, pero no se debe de celebrar. Es una sesión solemne. No sólo se ocupaba un minuto de silencio. Queremos los michoacanos vivir en paz. Lo que necesitamos son condiciones de seguridad y por eso es que nosotros nos retiramos”, expuso Caratachea Sánchez.

“Ahora son agricultores y qué pena, pero también son apatzinguenses y michoacanos de a pie”, lamentó el diputado Hugo Rangel

La sesión del Congreso continuó y se otorgó la presea Constitución de 1814 al abogado y defensor de los Pueblos Indígenas, Orlando Aragón Andrade.

En su discurso, Aragón Andrade se sumó a los pronunciamientos por el asesinato de Bernardo Bravo.

“Es obligado hablar de este luchador social, que yo no tuve la fortuna de conocer, pero que sé, por amigos en común, de la lucha que sostuvo y que merece, como todos los michoacanos justicia y un esclarecimiento lo más pronto posible de lo que ocurrió. Desde aquí, también, presentar una condolencia a su esposa, a sus seres queridos, a su familia y al pueblo de Apatzingán”, expresó Aragón Andrade.

Al término de la sesión dio inicio el desfile cívico militar, en el cual participaron 5 mil 453 alumnos.

Entre los grupos que marcharon destacó el Instituto Ilustración, cuyos alumnos y profesores desfilaron portando fotografías de Bernardo Bravo, de un menor de edad jornalero —muerto por la explosión de un artefacto terrestre— e ilustraciones de limones cubiertos de sangre sobre la Constitución de Apatzingán.

Los docentes llevaban cartulinas con las leyendas: “No más violencia. Paz por Michoacán” y “Alto a la violencia”.

Los limoneros, que suelen desfilar, este año no lo hicieron.

Avanzan las investigaciones

Entrevistado en el marco de la conmemoración, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, explicó que, según las investigaciones, se sabe que Bernardo Bravo le pidió a su equipo de seguridad que lo dejaran solo al llegar a Apatzingán, procedentes de Morelia.

“Él [Bernardo Bravo] señala que no lo sigan, que no lo acompañen, que se ven más tarde, es lo único que hace referencia la escolta”, explicó el fiscal estatal.

Agregó que hay “líneas de investigación sobre algunos teléfonos y algunos números que se estuvieron comunicando con él en el transcurso del domingo, y eso nos va a llevar a otras fuentes”, adelantó.

Segundo detenido

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó de la detención de una segunda persona involucrada en el crimen del líder limonero, de la cual hasta anoche no se había difundido su identidad.

El lunes fue detenido Rigoberto López Mendoza, presunto participante en el homicidio y responsable del cobro de extorsión a los citricultores de Apatzingán.