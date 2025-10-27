Más Información

recurrió a sus redes sociales para contar que fue víctima de robo. Esto sucedió ayer, domingo 26 de octubre, luego de que la señora que trabaja en su casa fuera por los responsables de ingresar a su domicilio a sustraer objetos de valor.

Alrededor del mediodía, la cantate subió un video donde, claramente, se encuentra en otra parte del mundo, pero el clip no fue compartido con fin de mostrar parte de sus vacaciones, sino para exhibir que, una vez más, fue víctima de la delincuencia.

"La Zabaleta" reveló que, minutos antes de grabar el video, recibió unos mensajes de dudosa procedencia, y de remitente desconocido, por lo que, inmediatamente, se puso en contacto con la señora que la ayuda con las tareas de la casa; así se enteró del robo que acaba de sufrir su casa.

"Como muchos saben no estoy en casa, estoy disfrutando de unas vacaciones, como siempre lo hago en octubre, pero hace como media hora me mandó un mensaje alguien raro, se me hizo raro, hablé por teléfono a mi casa y extorsionaron a la muchacha que trabaja en mi casa para sacar todas las cosas valiosas", exhibió.

La soprano dijo estar cansada de la situación que atraviesa nuestro país, al indicar que no es la primera vez que le roban.

"No es la primera vez que me pasa, han entrado a robar a mi casa, me han robado en la calle, me han extorsionado en la calle, me ha pasado tantas veces en la vida que, parece que uno nunca acaba de pagar y pagar y pagar y pagar, como cuando uno lo roban, dices ´ya´, pero esto sigue y sigue", profundizó.

"Tengan cuidado, por favor. México no es seguro, hay que tener mucho cuidado", dijo a sus seguidores.

Horas más tarde, desde un recinto cultural, la cantante compartió otra historia, donde se le veía de mejor humor, ya que su novio, Ricardo Pérez, la alcanzó en su destino para compartir un tiempo juntos.

"De un día que amaneció increíble y, luego, se convirtió en un terror, luego se convirtió en una maravilla, vinimos a la ópera", dijo acercando su cámara al rostro de su novio que, desde su butaca, sonreía a Susana, quien recargaba su cabeza en el hombro del comediante.

