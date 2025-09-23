Flor Rubio muestra inconformidad frente a la parodia que Slobotzky y Ricardo Pérez, junto al equipo de "La Cotorrisa", hicieron sobre la prensa mexicana de espectáculos, en la que fue incluida. La periodista expresó que su trabajo, y su forma de comunicar, no debe ser motivo de burla ni de humillaciones.

Hace unos días, "La Cotorrisa" publicó un video alusivo a los programas de espectáculos, titulado "No tenemos vida", en el que Ricardo Pérez y Slobotzky hace alusión a algunas de las figuras de ese medio, a través de los personajes nombrados como "Flohr Ruvio", "Ana Alvara Maríes", "Adavo Gustolfo Labaye" y "Güera 4".

Esta parodia fue creada a raíz del desencuentro que Pérez tuvo con algunos reporteros, días antes, cuando él y Susana Zabaleta fueron captados en el aeropuerto de la CDMX.

En esa ocasión, el podcaster mostró molestia por la insistencia de los medios de comunicación, que cuestionaban a Susana acerca de qué opinión le merecía el desempeño vocal de Ángela Aguilar con la que, ambos, habían coincidido en el evento "Los 300 líderes de México".

Para Ricardo, esa pregunta sólo incitaba a la confrontación entre su pareja y Ángela, con la que ella no tiene ningún problema, situación que desencadenó su molestia, y hasta su franqueza, cuando aseveró que la prensa no buscó a Zabaleta para preguntarle sobre sus proyectos, sino sólo cuando se trata de chismes.

La indignación de la prensa, tras la publicación de su parodia, fue tal que, ayer, cuando "la Zabaleta" volvió a ser captada en su arribo al aeropuerto, las y los reporteros usaron la frase "prensa digna" para recibirla y, cuando ella alzó uno de sus brazos, mostrando apoyo a esa consigna, lo que recibió fueron abucheos.

En este contexto, durante la emisión de hoy de "Venga la alegría", cuando se reportó esa noticia, Flor mostró la indignación que le causó la parodia de "La Cotorrisa", pues a pesar que para su compañero, Ricardo Caseres, se trató de una comedia, ella asegura que se trata de un insulto y humillación hacia su persona.

"La controversia es con su novio, Ricardo Pérez, sin embargo, lo que ha pasado con Susana es que no ha plantado un posicionamiento claro, con respecto a la situación porque, en redes sociales, después de los insultos y humillaciones, disfrazadas de comedia, por ´La Cotorrisa´en dos videos, Susana ha dado ´like´ a los comentarios que atacan a los medios de comunicación, a pesar de que su agencia ha dicho que una cosa es lo que hace Ricardo y otra la relación de Susana con la prensa".

Rubio no justificó el comportamiento de la prensa, pero sí resaltó la gran labor que conllevan las guardias, de largas jornadas, en el aeropuerto por lo que pidió respeto, tanto a sus colegas, como a su trabajo, el que no cree que sea meritorio de ser parodiado.

"Nadie, por más famoso, por más influencer, por más millones de seguidores que tengas y te ataquen en las redes, nadie tiene derecho a ofendernos, a lastimarnos y a insultarnos, porque el trabajo que hacemos los periodistas, son muchachos que pasan horas trabajando en la calle, nadie tiene por qué soportar los insultos de este tipo de influencers".

Casares siguió en su postura con respecto a que era entendible que Pérez reaccionara negativamente, cuando de proteger, o defender, a su pareja se trataba y Flor, firme, explicó el motivo de su inconformidad.

"¿Cómo reaccionan los comediantes?, con comedia, una comedia fuerte, muy fuerte", dijo él.

A lo que ella contestó:

"Lo que pasa que no te toca directamente, en mi caso sí, sí me están tocando directamente, hay alusiones directas en sus videos, insisto, disfrazadas de comedia, pero que tratan de ser insultos y ¿sabes qué?, no me los merezco, y no se lo merecen ninguno de los reporteros, es mi punto de vista, y no me merezco lo que están haciendo, honestamente, nunca voy a estar de acuerdo que se demerite el trabajo de reporteros y no voy a estar de acuerdo".

La periodista precisó que, sin importar la popularidad de "La Cotorrisa" y de sus creadores, no tiene el interés de conocerlos, sobre todo, después de su actuar.

"No lo merezco, ni los conozco, ni me interesa conocerlos, ni me interesa ver sus videos, no me gusta su humor, pero los respeto, pero reconozco sus logros, lo que han hecho en plataformas digitales, les respeto, respétenos a nosotros".

