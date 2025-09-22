La tensión entre la prensa mexicana y Susana Zabaleta volvió a hacerse presente. En esta ocasión la actriz fue abucheada por varios medios que ya la esperaban en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Todo ocurrió estar tarde, cuando la actriz llegó a la capital mexicana después de pasar varios días trabajando en Jalisco.

Según contó la propia actriz, una vez que recogió su equipaje y salió a los pasillos del lugar, más de una decena de reporteros y camarógrafos la recibieron al grito de: "¡Prensa digna, prensa digna!", para después arremeter en su contra.

Susana, en un video que compartió en sus redes sociales, explicó que quiso sumarse a la petición de los periodistas; pero estos no lo tomaron a bien y comenzaron las rechiflas.

"A la salida de las maletas y empiezan a gritar: prensa digna, prensa digna. Yo volteo y dije: '¡wow, sí. Prensa digna!. Todos queremos una prensa digna'. Entonces yo hice (levantando el puño) prensa digna y me empezaron a abuchear completamente", dijo.

Ya en un tono mucho más serio, la villana de telenovelas calificó estos actos como misóginos, pues están tratando de responsabilizarla por la polémica generada por su pareja, Ricardo Pérez.

"Señoras y señores, eso es misoginia. Aquí y en todas partes del mundo, eso se le llama misoginia", agregó.

El momento exacto del encontronazo fue grabado por algunos de los asistentes y de inmediato se hizo viral en las plataformas digitales.

¿Qué desató la polémica entre la prensa y Ricardo Pérez?

La tensión inició días antes, cuando el influencer protagonizó un incidente con la prensa en el aeropuerto y posteriormente lanzó una parodia junto al equipo de "La Cotorrisa", en la que se burlaba abiertamente de reporteros y conductores de espectáculos, incluyendo acusaciones infundadas sobre su vida personal.

Estas acciones generaron descontento entre los periodistas, quienes decidieron manifestarse directamente durante la llegada de la también cantante.

Zabaleta enfatizó que su carrera profesional no debía vincularse con las acciones de su pareja, y pidió a la prensa pedir explicaciones a Pérez, pues ella no tiene nada qué decir al respecto:

“Yo no tengo la culpa de los millones y millones de vistas que tiene 'La Cotorrisa', eso es echarle la culpa a una mujer, a la pareja. Si tienen algo que decir, díganselo a Ricardo. Yo sigo trabajando y seguiré trabajando”, finalizó.

