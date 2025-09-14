Más Información

La soprano sorprendió a sus fans al reversionar una canción del “Rey del pop latino”. Pese a que hace siete años criticó el reguetón y lo calificó como “música para delincuentes”, ahora parece haber cambiado de opinión. A través de un podcast interpretó “DtMF”, uno de los temas más reconocidos de Bad Bunny.

En TikTok y otras redes sociales, la artista contó que conoció la música del “Conejo malo” gracias a su pareja Ricardo Pérez, de 30 años, quien es fan del cantante puertorriqueño.

¿Por qué Susana Zabaleta interpretó un tema de Bad Bunny?

En el “SongBook Podcast” la intérprete participó en una dinámica donde debía elegir una canción que disfrutara cantar pero que nadie imaginaría en su voz. Fue así que escogió a Bad Bunny, según explicó, “por culpa” de Ricardo.

“Esa no fue por mi culpa, fue por la culpa de Matías y de mi amorcito, de Ricardo. Un día me dijo: ‘Piensa por favor en la letra de esta canción’. Olvídate de la voz de él, imagínate, cuando oí ese pedacito (…)”, relató.

Fans piden una versión completa de “DtMF”

Aunque fue una versión breve, su interpretación sorprendió al público. Algunos fanáticos incluso pidieron que grabe una versión oficial. Entre los comentarios positivos en redes sociales se leía: “Debí, tirar más fotos de cuando te tuve, les quedó de lujo” y “Nunca pensé que me podría gustar una canción de Bad Bunny, luego llegaron ustedes a generarme una necesidad de tener esa versión en mi Spotify”.

Susana Zabaleta es fan de Cri Cri

Durante el mismo podcast, Zabaleta reveló que es admiradora de Francisco Gabilondo Soler, mejor conocido como Cri Cri, ya que su madre solía cantarle sus canciones. Recordó clásicos como “La muñeca fea” y entonó “El ratón vaquero".

La pieza musical interpretada por ella, estaría inspirada en una experiencia del compositor cuando Walt Disney intentó comprarle los derechos de sus personajes. “Eso fue en los sesenta... yo hubiera dicho que sí... Sé que hubo pláticas, sé que Walt Disney estuvo en ella”, reveló Francisco Sanz Polo, nieto de Cri Cri, en una entrevista para “Dante Night Show”.

Esta inesperada incursión de en el reguetón ha generado conversación entre sus seguidores, quienes ven en ella una artista capaz de reinventarse y sorprender, incluso en géneros que antes criticó.

