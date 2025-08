La disyuntiva entre Susana Zabaleta y Francisco Céspedes continúa. A pesar de que el músico cubano había mantenido un perfil bajo, luego de que la soprano diera a conocer el motivo por el que dejó de trabajar con él, ahora lanza un comunicado que, a pesar de no referirse directamente a la cantante, parece ser un mensaje dedicado a la intérprete.

En 2022, "la Zabaleta", el cubano y el pianista argentino Raúl Di Blasio emprendieron una gira del espectáculo "Se me antoja tu vida".

En él, revivían algunos de los temas más entrañables de la pluma de Armando Manzanero, con quien -los tres- sostuvieron una gran amistad.

Sin embargo, luego del concierto que ofrecieron en Oaxaca, el 5 de octubre de 2024, la cantante decidió terminar cualquier tipo de colaboración musical con el cubano, quien -arriba del escenario y con los micrófonos encendidos-, le dijo una frase que, en principio, ella catalogó como "irrepetible".

"La dijo cerca del micrófono, donde todo el mundo, además de mi marido, la escuchó".

Aunque, en principio, Susana se limitó a destacar que se había tratado de una frase de connotación sexual, tras la insistencia de "Hoy día" -el matutino de Telemundo-, se refirió a ella de forma explícita.

"(Me dijo) ´No te muevas así, que se me para la verg*´".

La reacción de Céspedes fue de sorpresa, al indicar que no comprendía el motivo por el que Susana se expresaba así de él, cuando, presumiblemente, como él aseguró, había estado apoyándola en uno de los episodios más complejos de su vida; durante su presunto diagnóstico de cáncer.

"Cuando tuvo cáncer la llamaba todos los días, no entiendo por qué, trabajamos juntos y lo hicimos bastante bien, cuando ella tuvo dificultades en su vida, le llamaba siempre, todos los días, preocupado por ella y ya no tocó más el tema", dijo a "Ventaneando".

Esa declaración causó gran revuelo, ya que la cantante nunca había hecho una declaración relacionada a ese supuesto diagnóstico que, a través de su oficina de prensa, negó haber padecido; su hijo Matías también hizo referencia a ese rumor, descartándolo por completo.

Y, si bien, Céspedes no había hecho ningún otro pronunciamiento, este fin de semana, compartió en sus redes un mensaje en el que, aunque no menciona el nombre de la cantante de forma directa, hace referencia -nuevamente-, no sólo a la enfermedad que afirma que la aquejó, sino a la impresión que tiene acerca de su personalidad.

"Si, cuando te visitó la enfermedad, te llamé todos los días preocupado y, cuando alguien te agredía, ahora algo que sé que fue mentira, te dije ´cuenta conmigo´, hasta fingiste llorar de emoción, algo que ahora veo claramente", escribió al principio de su mensaje.

Fue así que el cubano sugirió que su colega podría enfrentar algún problema de salud mental:

"Mi conclusión es que debes de estar enferma, muy enferma, con mucha rabia con la vida, tu pasado, no sé..., me han aconsejado, hasta mis hijos que, por favor, no conteste a tus insultos y que no haga caso a alguien que busca atención -sin dudas-, pero yo no soy mis hijos".

Céspedes también habría hecho alusión al noviazgo que Susana sostiene con el podcaster Ricardo Pérez quien, en su momento, expresó que estuvo dispuesto a confrontar físicamente al cubano, tras el comentario que le hizo a su pareja.

El músico indicó que, a su parecer, Zabaleta estaría persuadiendo a su novio de defenderla de situaciones que realmente no pasaron.

"Estás empujando a las fauces de un león a alguien que es mucho más joven que tú, que no se da cuenta de tu engaño, cómo lo estás utilizando, pobre joven... pero yo no lo soy, al igual que tú, la diferencia es que no oculto mis huellas con maquillaje".

Y, aunque aseveró que no le deseaba ningún mal, mientras proseguía escribiendo y expresaba cómo se sentía, su mensaje se tornó muy negativo.

"Siento compasión por ti, no siento odio, pero ojo, esa es mi parte buena, la otra pide destrucción, no física, no es amenaza de muerte en lo absoluto, nunca he sido un asesino, pero hay destrucciones que duelen más, (...), sólo te aconsejo no manchar más tu vida, mientras más mentiras dices sobre mí, y otras personas, más te hundes en la porquería, (...) hasta me estoy divirtiendo con esta estupidez tuya, que Dios de proteja de ti misma, para tu salvación".

Hasta el momento, la soprano no ha hecho ningún pronunciamiento público respecto a este comunicado.

