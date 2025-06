Susana Zabaleta no lo esperaba, y el público tampoco. Durante la presentación de Ricardo Pérez, ayer 24 de junio, en el Teatro Metropólitan, el comediante sorprendió al subirla al escenario y cantarle en vivo.

El conductor de "La Cotorrisa" está de festejo doble: por un lado, celebra una década como humorista; por el otro, atraviesa una etapa estable en lo sentimental, al lado de la reconocida soprano, con quien ha encontrado complicidad y compañía. Zabaleta lo ha acompañado en momentos clave de su carrera, y sus espectáculos también han sido parte del paquete.

Ricardo Pérez y Susana Zabaleta se llevan 30 años, eso no ha impedido el amor entre ellos.

¡El amor está en el aire!

Fue la propia Zabaleta quien compartió el video del momento en Instagram, junto a un tierno mensaje para Ricardo:

“Siempre pienso que ya no me puedes hacer más feliz, y siempre me sorprendes y lo haces. Te amo”.

En el clip se le ve sentada en las butacas traseras del teatro, acompañada, mientras señala el escenario donde ya colocaban un piano. Ricardo comentaba al público que, tras la diversión, era momento de consentir a su pareja:

“Hoy sí te puedo cantar, mi amor”, le dice, mientras Zabaleta se cubre la boca, incrédula, sonriente y aplaudiendo sin parar.

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez juntos en el Teatro Metropólitan. Foto: TikTok @oyeivan/ @LuisrbI12.

“Es que además está bien injusto. Ella es una cantante increíble. El que me dedicara canciones me hizo sentir el hombre más especial del mundo, pero yo no puedo decir a nadie especial: ‘Mi amor… (el chiste) de los pu… es para ti’. Un comediante no puede dedicar chistes”, bromeó, haciendo reír al público.

Ricardo continuó explicando que, como mucho, saldría en un chiste, pero no era lo ideal. Entonces la invitó al escenario, y Susana subió entre vítores.

Ricardo agregó: “Me estoy cag… pero me animé, ¿eh? ¡Me animé!”

Zabaleta al llegar le plantó un beso.

Pérez recordó que, en el show que ella ofreció en el mismo recinto una semana antes, le comentó que quería subirse al piano. Así que la tomó de la cintura y la ayudó a sentarse en el instrumento.

“Oye, qué nervio. ¿Cómo haces esto?”, le dijo a ella, quien ya estaba lista para acompañarlo.

Antes de comenzar, Ricardo compartió:

“Esta es una canción muy sencillita que seguramente conocen, popera. Es una canción que además me hace sentir todo lo que me hace sentir esta mujer. Se llama ‘Personajes’, de Los Claxons”.

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez juntos en el Teatro Metropólitan. Foto: TikTok @oyeivan/ @LuisrbI12.

Mientras el público acompañaba con aplausos, Zabaleta no dejaba de reírse y mirarlo con cariño. Más adelante, también interpretaron juntos “Antes que el mío”, otro tema del mismo grupo y favorito de ella. Los fans compartieron más videos del momento en plataformas como TikTok.

Los retos de su relación

Aunque en redes sociales se muestran felices, la pareja ha recibido críticas por la diferencia de edad y ciertos prejuicios. Zabaleta, con una extensa trayectoria en música, teatro y televisión, tiene 59 años; Pérez, 30. Comenzaron a salir a finales de 2023, después de coincidir en "La Divina Comida", donde surgió la conexión.

En entrevista con Yordi Rosado, Susana abordó con franqueza el tema de su independencia económica y los comentarios sobre si ella “mantiene” a Ricardo:

“Trabajo desde hace muchos años, me va bien y me encanta consentir a la gente que quiero. ¿Por qué si un hombre mantiene a una mujer es normal, pero si una mujer lo hace, es motivo de burla? Si quiero tener a mi nalguita y comprarle cosas, lo haré. Es mi vida”, dijo entre risas.Aunque también ha aclarado que, en realidad, él gana más que ella.

Por su parte, Ricardo también ha hablado del tema:

“Hubo gente que dijo que estaba con Susana por fama o por interés. Es absurdo. Yo tengo mi trabajo, vivo de la comedia, tengo mis giras, mis proyectos. Ella no me mantiene, ni tendría por qué hacerlo. De hecho, ella misma bromea que gano cuatro veces más que ella. Nos complementamos, no nos necesitamos”.