Con un concierto que tuvo de todo, desde momentos muy románticos hasta indirectas muy directas, Susana Zabaleta ofreció la noche del jueves el primer concierto de su tour "La Gira Perfecta", en la cual comparte escenario con bolerista Rodrigo de la Cadena.

La noche comenzó con un momento especial para Susana Zabaleta, porque su hijo menor, Matías Gruener, fue el telonero que abrió el concierto, y el joven demostró lo bien que ha aprendido de su madre, porque presentó una propuesta de buen pop, pero además dedicó un tema a su mamá, 30 de septiembre.

De pronto la sala cambió de ambiente, el escenario lució lleno elegancia y calidez, con ocho músicos haciendo magia con las melodías. Susana Zabaleta apareció caminando tranquilamente por el pasillo central de la sala de conciertos, ataviada con un sensual vestido negro de encaje, mientras el tema "Kumbala" sonaba por todo el lugar, así llegó hasta el escenario para terminar su interpretación de este clásico de La Maldita Vecindad.

“Amor que no se atreve no se merece el nombre de amor, y el que se atreve ahora sucede, que es loco o loca ¡hola locas! – expresó Susana, y explicó el porqué del saludo - estamos en el mes del orgullo y yo soy la reina gay, la última porque ahora son embajadoras, maestras o divas, como mi Beli en Mentiras”.

Después compartió su opinión de Belinda en la serie "Mentiras", asegurando que se veía hermosa, operada pero hermosa, además de que Mariana Treviño había opacado a todas otras protagonistas; acto seguido interpretó "Voy".

“Para mí esta noche es muy especial, porque es la primera vez que le doy premiso a mi chamaco de que cante, que me abra un show, es como un deseo que se me cumple, hasta pienso que algo me va a pasar… porque siempre que algo bueno nos pasa pensamos que el golpe va a llegar, como cuando te llega alguien de 30”, expresó Susana haciendo referencia a su novio Ricardo Pérez.

"Aunque no sea conmigo" y "Mi amante amigo", fueron interpretadas por Susana y después dio paso a su invitado de honor, y explicó que no con cualquiera las voces conectan y con él es lo que ha sucedido, entonces presentó a Rodrigo de la Cadena, quien emocionado dijo que esperaba estar a la altura de las personalidades que la han acompañado en escena, como Armando Manzanero, a quien recordaron con "Contigo a la distancia" y "Te extraño".

Después de que Rodrigo de la Cadena interpretara temas como "Burbujas", "No", "Silverio" y "Al final", el cantante llamó al escenario a la anfitriona de la noche, quien hizo su aparición ahora vestida en rojo, resaltando su espigada figura y su cabellera negra.

Coquetamente recargada en el piano de Rodrigo de la Cadena, Susana recordó que gracias a Armando Manzanero ellos se conocieron y eligieron interpretar sus canciones más emblemáticas, "Esta tarde vi llover", "Somos novios", "Contigo aprendí" y "Adoro".

“El amor es la exageración de una persona sobre todas las demás, esta va dedicada para Ricardo que anda por ahí”, y románticamente Susana cantó "Algo contigo", y después de reflexionar sobre lo corta que es la vida y lo importante que es vivir el ahora, ella le dijo a su novio que cuando lo suyo llegue a terminar ella le cantará "Vete de mí".

Acompañada del dúo Escarlata, Susana recordó que ellas la contactaron para decirle que le habían escrito un tema, cuya inspiración nació después de verla en una entrevista, así las tres cantaron "A medias", un tema que habla de pasión y entrega.

César Tafoya, un contratenor de Lagos de Moreno, Jalisco; fue su siguiente invitado, él estaba cumpliendo un sueño al estar con la cantante, porque según dijo, Susana cambiaba vidas sin saberlo, por eso confiaba en que Dios lo puso con ella en el momento correcto; entonces interpretaron juntos "O mio bambino caro".

Cuando Susana y Rodrigo volvieron a estar juntos en el escenario, ella saludo a su hermano Enrique Zabaleta, y el cantante no se quedó atrás y también saludo a su hermano que estaba entre el público, asegurando que estaba ahí porque era fan de la soprano y no de él.

“Es que todo mundo te ama y pueden ser tus esclavos”, expresó Rodrigo a Susana, pero ésta señaló con su característico sentido del humor, “No todos me aman, ya ves a la Seoane, tampoco Bárbara del Regil”.

Para cerrar la noche Susana y Rodrigo eligieron el tema "Vivo por ella", un tema que emocionó a las 3100 personas que esa noche acompañaron a la diva, en el inicio de esta aventura.

