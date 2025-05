Susana Zabaleta no se quedó en silencio. Luego de que Bárbara de Regil afirmara que fue agredida por parte de la cantante durante las grabaciones de "Rosario Tijeras", Zabaleta rompió el silencio y desmintió las declaraciones.

En entrevista con "De primera mano", la soprano restó importancia al tema, aunque sí expresó su incomodidad, pues comentó que aceptó participar en algunos capítulos junto a De Regil, mismos que están por estrenarse, y sugirió que todo podría tratarse de una estrategia de promoción: “Entonces ella comentó eso en un programa que nadie ve y pues bueno, okey”, dijo con ironía.

"Creo que no se vale. No está padre", agregó.

Zabaleta también mencionó que su hijo, Matías Gruener, veía en Bárbara una figura representativa del ideal femenino. Además, recordó que no es la primera vez que la actriz lanza acusaciones delicadas, como cuando señaló al fallecido productor Memo del Bosque por presuntamente intentar besarla.

Bárbara de Regil reveló el acoso que sufrió de Memo del Bosque cuando el productor aún estaba vivo.

¿Qué "ocurrió" entre Susana Zabaleta y Bárbara de Regil?

Según el relato de Bárbara de Regil, el conflicto surgió durante las grabaciones de la cuarta temporada de "Rosario Tijeras", etapa que le dejó una percepción negativa de la también soprano.

Durante un episodio del programa "Secretos de parejas", transmitido por Canela TV, la actriz contó que, antes de coincidir con Zabaleta en el set, ya había escuchado comentarios sobre su actitud durante los rodajes. Aun así, prefirió no hacerse ideas anticipadas: “Yo como que no quise hacerme malas ideas hasta que la conocí”, dijo.

Todo empezó en la zona de maquillaje, cuando ambas coincidieron y Bárbara intentó saludarla. No obtuvo respuesta y notó una actitud que calificó como grosera: “Yo estaba en una videollamada con Mar y cuando terminé, me empezó a hacer burla, a imitarme”, contó.

Ese momento fue suficiente para que los rumores previos comenzaran a tomar forma. “Siempre quiero tener mi propia experiencia y no dejarme llevar por lo que me digan. Pero en este caso, mi experiencia confirmó lo que me habían advertido los demás”, confesó.

De acuerdo con Bárbara, varios miembros del equipo le mencionaron que Zabaleta continuó hablando mal de ella tras bambalinas: “Todos me contaron que empezó a decir: ‘Ay, esto aguanta, esto aguanta, yo no quiero. Me voy a comprar una casa en Las Lomas’. Empezó a decir mucha tontería”, relató.

El episodio más incómodo ocurrió durante una escena en la que Susana debía simular que le aplicaba una inyección. Bárbara, consciente de que se trataba de una jeringa retráctil, le indicó el lugar exacto para evitar accidentes: “Le dije: ‘Inyecta aquí’, y me dijo: ‘Sí’, pero me metió un madrazo y me pegó horrible. Yo pensé: ‘¿Es broma?’ Volteé y le dije: ‘No te lleves pesado conmigo’, y me contestó: ‘Yo no me llevo pesado, yo vivo pesado’.