Susana Zabaleta pide que no se desvié el foco de atención, pues ante las preguntas de la prensa sobre que supuestamente padeció cáncer, la cantante de 60 años no sólo negó dicha información dada a conocer hace unas semanas por Francisco Céspedes en una entrevista para "Ventaneando", sino que Zabaleta reveló la falta de respeto que sufrió por parte del cantante cubano cuando cantaron juntos en Oaxaca.

Zabaleta, quien ayer acompañó a su hijo Matías Gruener a la presentación de su nuevo disco, evitó dar entrevistas a los medios que asistieron a la presentación, sin embargo, en el aeropuerto de Monterrey, donde actuará en la puesta en escena "Spamalot", sí se pronunció al respecto.

¿Qué le dijo Francisco Céspedes a Susana Zabaleta?

A su llegada a Monterrey, Susana Zabaleta dijo que le parecía muy ruin lo que hizo Francisco Céspedes, externar su enojo a través de una mentira, y todo porque ella no se quedó callada ante una falta de respeto que recibió de su parte mientras cantaban juntos en Oaxaca.

Susana Zabaleta vivió un momento incómodo con Francisco Céspedes, su novio Ricardo Pérez la defendió.

Fue en febrero de 2025 cuando la cantante confesó que había vivido un momento incómodo con Francisco Céspedes, sin embargo en aquel momento, no detalló qué había pasado, pero ahora sí lo contó.

"Es que es depende de a quien le creas, a Francisco Céspedes porque está enojado porque yo hice una declaración, que yo creo que las mujeres ya estamos un poquito hartas, pero creo que es muy ruin haber dicho lo que dijo cuando él me dijo arriba de un escenario una frase irrepetible", expresó en entrevista con el reportero Pérez Colunga, y agregó:

"Irrepetible que además la dijo en un concierto en Oaxaca, cerca del micrófono, donde todo el mundo, además de mi marido, la escuchó...".

Dicha frase fue:

"No te muevas así porque se me para la ve**".

Por lo que Zabaleta pidió no cambiar el foco de atención:

"Qué triste, ¿no?, es que no cambien los focos, aquí el foco está en nosotras".

Hace unas semanas, cuando Francisco Céspedes fue cuestionado al respecto, reveló que Zabaleta supuestamente había sufrido cáncer y él estuvo al pendiente de ella.

"Cuando tuvo cáncer la llamaba todos los días , no le voy a mandar ningún beso , no entiendo por qué ...trabajamos juntos, lo hicimos bastante bien y cuando ella tuvo dificultades en su vida la llamaba todos los días preocupado por ella".

Céspedes, de 68 años, aseguró que no entendía por qué Susana había hablado mal de él, y reiteró que siempre ha hablado bien de la gente con la que trabaja.

"Y ya no toco más el tema porque es un problema de ella, ella fue la que habló, siempre me he expresado bien de los colegas y sobre todo con los que he trabajado y les deseo a las personas lo mejor, y respeto a mis colegas sobre todas las cosas", afirmó.

