Susana Zabaleta reconoce que la ocasión que habló de Belinda, y su apariencia física, lo hizo a través de la envidia, pues, en realidad, es muy consciente de la gran belleza y talento que tiene la cantante de pop.

"Ventaneando" entrevistó a la soprano quien, durante el concierto que ofreció en el Teatro Metropolitan, el 19 de junio, hizo un comentario controversial relacionado a una de sus colegas, la cantante Belinda.

Fueron algunos de los presentes que, con su télefono móvil, grabaron el momento en que "la Zabaleta" expresó que, si Belinda era de una belleza tan impactante como lo es, era gracias a sus presuntas cirugías y procedimientos estéticos.

Esto dijo:

"Yo soy la reyna gay, (...) ahora ya no hay reinas, se acabó conmigo..., ¿cómo le dicen a ahora... ´embajadoras´?, no mam*n, ¿embajadora de qué?, como ahora que ya a todo mundo le dicen diva, ay no, mana... o maestra... maestra a Belinda, ay ya, mamá... bueno, yo la amo y, ahora, en ´Mentiras´está divina, sí... la Mariana (Treviño) se ch*ngó a todas, que viva la Beli, sí la verdad, operada, pero sí, hay unas que quedan chuecas y ella no".

Ese comentario le valió la crítica generalizada en redes sociales, debido a que usuarias y usuarios consideraron que su comentario fue motivado por la envidia, debido al gran éxito que mantiene a Belinda en la preferencia del público, así como porque, presuntamente, se sentiría intimidada por su impactante presencia.

Ahora, luego de que el escándalo se atenura, Susana dijo en "Ventaneando" que habló con envidia y reconoció todas las cualidades de la cantante de pop.

"Adoro a Belinda, se traumaron porque dije una cosa chistosa y fue de envidia, lo primero que dije fue: ´es que esta mujer está hermosa, ¿ya vieron Mentiras?´, estaba haciendo publicidad (a la serie)", señaló al programa de espectáculos.

Aclaró que, si usó la expresión "cirugeada", fue para connotar que su comentario era sarcástico, pues en realidad reconoce que "Beli" se muy disciplinada, sólo que considera que, cuando su declaración fue sacada de contexto, la malinterpretaron.

"Es como cuando alguien dice ´qué hermosa está esta mujer´y dicen ´sí, pero seguro le huele la boca´, son esas cosas que, en el contexto, funcionan increíble pero, cuando te diseccionan...", dijo, sin terminar la frase.

