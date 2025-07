Susana Zabaleta no tiene miedo de mostrar su personalidad ni con otros compañeros del medio, aunque eso implique que sea señalada, como contó en una reciente entrevista, en la que dijo que Adal Ramones reunió al elenco de "Spamalot", obra donde trabajan juntos, para luego hablar con ella y pedirle que no los llamara "culer*s".

En entrevista con el "Burro" Van Rankin, la cantante refrendó que, su personalidad, la ha caraterizado desde que era muy joven. De hecho, contó al conductor que, cuando cursaba sus estudios básicos, solía hacer bullying a otras compañeras y nunca permitía ser ella la molestada.

"Era seria, muy bully, (tenía mi grupo) que éramos las raras, las feas, las mala onda, las que nos vestíamos raro, tampoco es que las hiciera mierd* tampoco, (pero hacerme cosas a mí) nuca las dejé", indicó.

Sin empacho, se dijo consciente de que su forma de ser, honesta y frontal, ha generado incomodidad en quienes la rodean y, hasta en el ámbito laboral, como sucedió cuando se refirió con palabras altisonantes a sus compañeros de la obra "Spamalot" y a Adal no le gustó.

"En ´Spamalot´les dije, ´oigan, cule*s, no mam*n... dejen de decir pendejad*s porque entonces el público...´, todos se ofendieron, hubo una junta donde Adal Ramones, y todos, me dijeron ´a nosotros no nos dices culer*s", expresó.

La soprano indicó que la reacción de sus compañeros connotó hipocresía, pues afirmó que, adelante de ella, realizan comentarios sexualizados que no le parece que estén bien.

Así, "la Zabaleta" expresó que, si a sus compañeros no les gusta como se conduce, no deberían de invitarla a un proyecto en el que saben que desenvolverá su personalidad.

"Les digo, ´oigan, a ver..., ¿por qué me invitaron si no se puede decir esto?, no me inviten´", precisó.

Celebró que su actual pareja, Ricardo Pérez, sea una persona que respeta cómo es y que, además, vea la virtuosidad de la que está colmada su personalidad.

"Curiosamente, hasta hace dos años y cachito, me encontré al único hombre que se ríe de lo que digo, dije ´este sí me va a querer por cómo soy, no voy a tener que comportarme´", contó al Burro.

