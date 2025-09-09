Susana Zabaleta niega haber visto con enfado la actuación de Ángela Aguilar en "Los 300 líderes de México", evento en que ambas fueron invitadas, con sus respectivas parejas. En cambio, la soprano dijo admirar y reconocer el gran labor que la joven, junto a su esposo, Christian Nodal, hacen al seguir dándole visibilidad a la música regional mexicana.

El evento, celebrado el pasado jueves, estuvo repleto de pléyades, como Pati Chapoy, Martha Debayle y Emmanuel; también se presentó Susana Zabaleta junto a Ricardo Pérez, quienes fueron colocados en la mesa que quedaba frente al escenario.

El itinerario tenía contemplada la actuación de Ángela, que honró a cantantes mexicanos que ya han trascendido, al interpretar "Paloma negra" y "Contigo en la distancia", dos clásicos del repertorio tradicional de nuestra música.

Lee también: ¿Por qué Emiliano Aguilar y su hermana Ángela se dejaron de hablar?

Ángela recibió el aplauso de las y los presentes, sin embargo, la expresión que Zabaleta tenía al ver su interpretación, eclipsó las reacciones del resto de la audiencia, debido a la concentración que denotaba su expresión facial.

Y, aunque la cantante no hizo ningún gesto de desagrado, ni tampoco alguna gesticulación que connotara entusiasmo, en redes se afirmó que su rostro sugería un claro desagrado por el desempeño de la joven.

Sin embargo, Susana ya aclaró que no se tratan más que aseveraciones sin fundamentos, pues, en realidad, disfrutó del espectáculo que ofreció la menor de los Aguilar.

Lee también: La entrevista en que Pepe Aguilar afirma que sigue aterrizando a su hija Ángela: "serás muy señora y la ching*da"

"No es cierto", dijo a Maxine Woodside y a otros medios de comunicación, que la abordaron en el aeropuerto de la CDMX.

De hecho, señaló que le parece muy penosa la situación que Ángela y Nodal enfrentan pues, a pesar de que, como muchos, la cantante opina que no procedieron de la mejor forma, también dijo entender que son muy jóvenes y es normal que cometan errores.

"Me da mucha tristeza ver cómo la gente los trata, son dos grandes artistas que no supieron hacer las cosas bien, pero es que también están muy chiquitos", consideró.

Lee también: Ángela Aguilar cancela varias fechas de su gira por EU; versiones apuntan a baja venta de boletos

También dijo sentir admiración por la labor y compromiso que la pareja ha puesto en preservar la música tradicional mexicana.

"Yo aplaudo mucho lo que están haciendo por la música mexicana".

Sin embargo, su novio, quien la acompañaba, impidió que la artista ahondara en su respuesta, cuando escuchó que una reportera la cuestionaba acerca de qué opinión le merecía la voz de Ángela.

"Qué cizañosos son", dijo Pérez.

El podcaster pidió que no le hicieran ese tipo de preguntas a Susana, las cuales sólo propiciaban una confrontación entre ellas y otros artistas, aún cuando ella no tiene ningún problema con ellos.

"Ya le preguntaron todo lo que querían saber, ¿para que la quieren enemistar ahu*vo con alguien?, respeten tantito, no tenemos por qué darles una entrevista, sobre todo, si vienen a buscar chisme", indicó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc