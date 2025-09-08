Más Información

aclara que, a diferencia de lo que el público podría pensar, sí reprende a su hija , pues a pesar de que la joven ya se mudó de la casa familiar y ahora disfruta de su vida de casada, no deja de aconsejarla y llamarle la atención, cuando el músico lo cree necesario.

El cantante otorgó una entrevista a Pepe Garza, en la que negó ser un padre "alcahuete" y que, en cambio, trata de seguir siendo una figura de autoridad para sus hijos, pese a que estos ya se han independizado.

"No es que seas solapador, ni es que seas alcahuete, ¿tú qué sabes lo que yo hablo con mis hijos tras bambalinas?, ¿cómo saben qué broncas o no broncas han habido dentro del todo el desmadre?, nadie sabe", dijo contundente.

Lee también:

En el caso específico de Ángela, su hija menor, quien hace poco más de un año se casó con, refirió que las cosas no son como las personas dicen y, en cambio, él es el primero en tratar de poner orden en la familia y hacer ver a la joven cuando está cometiendo un error.

De hecho, confió a Garza que, esa misma mañana, antes de ser entrevistado, sostuvo una conversación de esa índole con la intérprete de "Qué agonía".

"Los sigo fregando, ahorita en la mañana, hablé con Ángela, de otras pendej*das, y le dije ´oye, serás muy señora y la ching*da, pero yo sigo siendo tu papá y voy a ser tu papá todo el tiempo, me podrás hacer caso o no, pero yo te voy a decir siempre lo que creo", precisó.

Lee también:

La situación actual que enfrentan, por la polémica relación de Ángela y Nodal y el odio que ha generado en redes, fue descrita por el propio Pepe como un "drama familiar" y una "situación inédita en su vida".

También reconoció que la paternidad ha sido su más grande reto y que, sin estar convencido de si ha sido el mejor padre, en el camino de formar a sus hijos, dio lo mejor de sí.

"Amas a las personas que estás educando y que estás tratando de llevar por un camino que crees que es bueno (...), yo hice lo mejor que pude, con las armas que tenía en el momento y estaba, realmente, siempre con todos mis hijos, siempre, tratando de darles lo mejor de mí, yo no soy quién para evitarles una lección a mis hijos, cada quien tiene que pasar por lo que tiene que pasar", puntualizó.

