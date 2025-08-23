Más Información

El poeta Raúl Zurita cancela su participación en la Filuni

Egipto rescata del fondo del mar vestigios de una ciudad de la dinastía ptolemaica

“Que vengan las auditorías”, reta Paco Ignacio Taibo tras desecho de libros en San Diego

Fotografío gente y lugares que nadie quiere ver: Fershow Escárcega 

Reconstruyen y completan los mexicanismos de Joaquín García Icazbalceta

La UNAM: fundamental en mi trayectoria académica y profesional

Los foros de televisión guardan secretos que nunca aparecen en pantalla. En uno de estos escenarios, y protagonizaron momentos de tensión que marcaron “Mi destino eres tú”, proyecto que realizaron juntas en el año 2000.

En aquel entonces, mientras Lucero ya acumulaba éxitos y reconocimiento, Susana avanzaba con esfuerzo en un medio exigente, buscando consolidar su carrera.

¿Qué pasó entre Lucero y Susana Zabaleta?

Años después del estreno de la telenovela, Susana recordó aquel incómodo episodio en el que también estuvo involucrado Jorge Salinas.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la sorprano recordó una escena en la que se moría el personaje de Salinas, pues en la historia él era su esposo, y ella bromeó con él diciéndole: “Yo soy tu pinch… Karma”.

La productora Karla Estrada, al escucharla, se acercó molesta y le dijo: “Ya te oí, ya te oí”.

Extrañada, Susana le preguntó a qué se refería, y la productora le aseguró que había escuchado que decía: “Pinch… Karla”.

La actriz intentó aclarar el malentendido. Primero le pidió a Jorge que confirmara lo que había dicho, pero él respondió: “Yo no oí nada”. Luego recurrió a Lucero, quien también respondió: “No, yo no oí nada”.

El incidente llegó hasta los altos mandos de Televisa, y aunque Susana no fue despedida, permaneció varios capítulos “en coma” dentro de la historia. Con humor, comentó: “180”.

Para ella, estar postrada en la cama no fue tan negativo, ya que seguía cobrando y consideró que la experiencia formaba parte de su aprendizaje profesional: “Uno siempre se queja cuando pasan cosas terribles y dices… yo hubiera hecho una gran carrera en tele, pero no hay nada que no tenga que ver con hacia dónde va encaminado tu mundo”.

En entrevistas posteriores, Susana confesó que hacer telenovelas le resultaba difícil: “Lloraba por cómo la gente se trata y yo me enconchaba, y al mismo tiempo decían esta mamo...”.

También señaló que muchas veces las protagónicas no la trataban bien: “La sufrí mucho”, aseguró.

La actitud positiva de Lucero irrita a Susana

La actitud siempre sonriente de Lucero no termina de convencer a Susana Zabaleta. Conocida por su sinceridad, la actriz habló en el podcast de Michelle Rubalcava sobre lo que no le gusta de la famosa:“Pues no somos amigas. Pero así de ‘amiga, amiga, vente a mi casa amiga’, no… no me cae bien alguien que se ríe siempre, es que alguien que es feliz siempre no puede ser mi amiga”, explicó.

Susana se define como una persona amargada y admite que la felicidad constante de los demás le resulta irritante: “La gente feliz me ‘caga’… porque no creo que alguien pueda estar sonriente todo el tiempo”.

Aun así, reconoce el talento de Lucero: “Es una p…nche actriz, yo no conozco a nadie tan preciso como Lucerito, ¡qué bruta! 5, 4, 3, 2 y la vieja entraba en situación, pues si trabaja desde que nació, o sea está muy cabr…na”.

